Nobel de Física 2024: quem são os premiados e por que ganharam

Nobel 2024: John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton são os ganhadores do prêmio de física Crédito: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

O prêmio Nobel de Física 2024 foi concedido ao pesquisador americano John Hopfield e ao pesquisador britânico Geoffrey Hinton. Estão sendo reconhecidos "pelas descobertas e invenções fundamentais que permitem o aprendizado de máquina com redes neurais Método de inteligência artificial que ensina computadores a processar dados de uma forma inspirada pelo cérebro humano. artificiais". Entenda o que é a pesquisa e os cientistas envolvidos.

"Eles treinaram redes neurais artificiais usando física", segundo nota divulgada pela instituição do prêmio. O prêmio de aproximadamente 1 milhão de dólares será dividido igualmente entre os cientistas.

Nobel 2024: Conheça os ganhadores do prêmio de Física John J. Hopfield nasceu em 1933 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Recebeu seu pós-doutorado em 1958 pela Cornell University, Ithaca, Nova York. Atualmente, é professor da Universidade de Princeton, Nova Jersey, nos Estados Unidos.



Geoffrey E. Hinton nasceu em 1947 em Londres, Reino Unido. Recebeu seu pós-doutorado em 1978 pela Universidade de Edimburgo, Reino Unido. E professor na Universidade de Toronto, Canadá. Nobel 2024: Entenda as pesquisas dos ganhadores do prêmio de Física Os dois ganhadores do Nobel de Física este ano desenvolveram pesquisas que serviram como base para o "aprendizado de máquina", usado para treinar os programas de Inteligência Artificial. John Hopfield inventou uma rede que usa um método para salvar e recriar padrões. A rede Hopfield utiliza física para descrever as características de um material, utilizando principalmente imagens. Assim, quando a rede é alimentada com uma imagem distorcida ou imperfeita, ela trabalhará para encontrar imagem salva que é mais parecida com esta.

Geoffrey Hinton usou a rede Hopfield como base para uma nova rede que usa um método diferente: a máquina de Boltzmann, que pode aprender a reconhecer elementos característicos de qualquer tipo de dado. Seu trabalho foi responsável por iniciar o atual desenvolvimento explosivo do aprendizado de máquina. Nobel de Física: Confira os ganhadores dos últimos anos Nos últimos cinco anos, o Nobel de Física foi seguidamente entregue a trios de cientistas. Relembre os premiados: Nobel de Física 2023: Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier, por seus experimentos "para métodos experimentais que geram pulsos de attossegundos de luz".



Nobel de Física 2022: Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger por suas descobertas no campo da mecânica quântica.



Nobel de Física 2021: Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi por seus trabalhos para compreender sistemas físicos complexos como a mudança climática da Terra.



Nobel de Física 2020: Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez por demonstrar a relação entre a teoria da relatividade geral e os buracos negros.



Nobel de Física 2019: James Peebles, Michel Mayor e Didier Queloz pelo desenvolvimento teórico da cosmologia física e primeira descoberta de um planeta fora do Sistema Solar.

Nobel 2024: veja os vencedores das outras categorias Os anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel 2024 ocorrem de 7 a 14 de outubro. A premiação tem seis categorias: Medicina ou Fisiologia, Física, Química, Literatura, Nobel da Paz e Economia.