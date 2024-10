Nobel de Literatura 2024 premia a autora sul-coreana Han Kang

A escritora foi laureada “por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”, segundo nota divulgada pela instituição do prêmio.

Em sua obra, Han Kang confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. "Seu estilo poético e experimental se tornou uma inovação na prosa contemporânea" diz Anders Olsson, presidente do Comitê Nobel.

Han Kang começou sua carreira em 1993 com a publicação de uma série de poemas na revista “Literatura e Sociedade”.

Han Kang nasceu em 1970 na cidade sul-coreana de Gwangju antes de, aos nove anos, se mudar com sua família para Seul. Ela vem de uma formação literária , já que seu pai é um renomado romancista. Além da escrita, ela também se dedicou à arte e à música, o que se reflete em toda a sua produção literária.

Em "The White Book" (2017), a sul-coreana retorna às origens poéticas. O livro é dedicado à pessoa que poderia ter sido a irmã mais velha do eu narrativo, mas que faleceu apenas algumas horas após o nascimento.

A relação da autora com histórias extremas é explícita em "Lições de grego" , livro de 2023. Na história, uma jovem que perdeu o poder da fala se conecta com seu professor de grego antigo, que está perdendo a visão.

Kang tem 11 obras publicadas iniciou a carreira como poetisa, em 1993. Sua estreia na prosa veio dois anos depois com a coleção de contos “Amor de Yeosu” . O grande sucesso internacional foi o romance "A Vegetariana" , que retrata "as consequências violentas que ocorrem quando sua protagonista Yeong-hye se recusa a se submeter às normas de ingestão alimentar" e decide parar de comer carne.

Os anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel 2024 ocorrem de 7 a 14 de outubro. A premiação tem seis categorias: Medicina ou Fisiologia, Física, Química, Literatura, Nobel da Paz e Economia.

De 2019 a 2023, escritores de diferentes nacionalidades foram premiados com a honraria. Relembre os vencedores dos últimos anos e o motivo que os levaram a vencer o prêmio.

Todos os anúncios dos prêmios serão transmitidos ao vivo no site oficial (nobelprize.org) e nos canais digitais oficiais do Prêmio Nobel.

A honraria pode ser dividida por até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, uma organização também pode ser contemplada.

O Prêmio Nobel começou suas atividades em 1901 , cinco anos após a morte de seu inventor Alfred Nobel . Em 27 de novembro de 1895, o sueco doou uma parte de sua fortuna para uma série de prêmios de física, química, fisiologia ou medicina, literatura e paz. Essas eram as áreas em que ele mais se envolveu durante sua vida.

Desde 1901, os Prêmios Nobel não foram concedidos 49 vezes, sendo a maioria deles nos períodos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Conforme os estatutos da Fundação Nobel, "se nenhuma das obras em consideração for considerada da importância indicada no primeiro parágrafo, o dinheiro do prêmio será reservado até o ano seguinte. Se, mesmo assim, o prêmio não puder ser concedido, o valor será adicionado aos fundos restritos da Fundação".

Além disso, a vencedora do Nobel de Literatura de 2018, Olga Tokarczuk, recebeu o prêmio com atraso de um ano, após a entrega ter sido cancelada devido a um escândalo de abuso sexual e crimes financeiros que afetou a premiação.