Nobel 2024: vencedores serão anunciados em outubro; veja datas

Os anúncios dos vencedores do Prêmio Nobel 2024 ocorrerão do dia 7 a 14 de outubro, destinado “àqueles que, no ano anterior, tenham conferido o maior benefício à humanidade”, conforme o testamento do criador, Alfred Nobel.

A premiação tem seis categorias:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Medicina ou Fisiologia,

Física,

Química,

Literatura,

Nobel da Paz e

Economia.

A honraria pode ser dividida por até três pessoas. No caso do Nobel da Paz, uma organização também pode ser contemplada.