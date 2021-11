Homem negro é absolvido após 43 anos preso injustamente nos EUA

Um afro-americano de 62 anos foi absolvido e libertado nesta terça-feira (23) por um tribunal do estado do Missouri, nos Estados Unidos, após passar 43 anos atrás das grades por um erro judicial. Kevin Strickland havia sido condenado em 1979 à prisão perpétua por um júri popular composto exclusivamente por brancos por um triplo assassinato ocorrido no ano anterior em Kansas City, a cidade mais populosa do estado.

Strickland sempre alegou firmemente sua inocência e, no início deste ano, o escritório do procurador do condado de Jackson, que inclui Kansas City, decidiu que ele havia sido condenado por erro. Depois de revisar o caso, o juiz James Welsh ordenou nesta terça-feira (23) a libertação imediata de Strickland.

A exoneração de Strickland o torna um dos presos que passou mais tempo atrás das grades nos Estados Unidos após ser condenado injustamente. Segundo o Registro Nacional de Exonerações, feito pelas universidades Califórnia Irvine e Michigan, cerca de 2.500 pessoas que foram absolvidas pela Justiça nos EUA nos últimos 30 anos passaram uma média de 13,9 anos na prisão, com um máximo de 47 anos e dois meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Recepcionista é preso por engano em Fortaleza e solto 24 horas depois

No Ceará, jardineiro é libertado após 15 anos preso sem responder a nenhum processo

Polícia do Rio reconhece erro em prisão jovem acusado de ser miliciano

Após quatro anos preso, jovem condenado por latrocínio é absolvido por falta de provas

Homens são absolvidos após sete anos presos por crime que não cometeram no Ceará

Família diz que homem foi confundido como líder de facção por causa do apelido; Polícia nega

Strickland foi declarado culpado em um segundo julgamento, depois que o primeiro foi considerado nulo, pelo assassinato de três pessoas que foram amarradas e fuziladas em 25 de abril de 1978. A única sobrevivente da chacina, Cynthia Douglas, identificou Strickland como um dos quatro homens responsáveis pelo crime, mas depois corrigiu seu testemunho.

Dois dos condenados pelos assassinatos disseram que Strickland não estava envolvido no crime e identificaram outros dois homens como participantes. Tampouco havia evidência que vinculasse Strickland à chacina, e ele também apresentou um álibi de onde se encontrava no momento do crime.

"Strickland foi condenado somente pelo testemunho de Douglas, que posteriormente se retratou de suas declarações", afirmou o juiz. "Nestas circunstâncias únicas, a confiança do Tribunal na condenação de Strickland está tão abalada que não se sustenta, e a sentença condenatória deve ser anulada [...] O Tribunal ordena a libertação imediata de Strickland", acrescentou.

Por sua vez, o procurador do condado de Jackson, Jean Peters Baker, louvou a decisão do juiz. "Isso traz justiça, finalmente, para um homem que tragicamente sofreu muito como resultado desta condenação injusta", disse Baker em comunicado.

A organização Midwest Innocence Project, responsável pela defesa no caso de Strickland, lançou uma campanha de arrecadação de fundos na internet para ajudá-lo a começar uma nova vida. Strickland revelou em uma entrevista anterior ao Washington Post que, assim que estivesse livre, gostaria de visitar o túmulo de sua mãe, que faleceu neste ano, e ver o mar pela primeira vez.

Mais notícias internacionais



Sobre o assunto Bulgária: acidente com ônibus deixa 46 pessoas mortas e sete feridas

Selena Gomez anuncia plataforma online para promoção de saúde mental

Na Nicarágua, Ortega manda prender ex-embaixador crítico do governo

Morre mulher mais velha das Filipinas, que teria nascido no século XIX

El Salvador planeja emitir US$ 1 milhão em títulos públicos atrelados a bitcoin

Futuro presidente chileno terá de negociar com Congresso dividido

Biden volta a falar em 'progressos' na economia, mas admite que há desafios

Manuscrito de Albert Einstein leiloado por valor recorde

Tags