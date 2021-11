Selena Gomez anuncia plataforma online para promoção de saúde mental

A cantora, atriz e produtora Selena Gomez anunciou nessa segunda-feira, 22, o lançamento de uma plataforma online para promover saúde mental. Chamado "Wondermind", o site deve começar o funcionamento em fevereiro de 2022.

Além de Selena, sua mãe, Mandy Teefey, também está envolvida na criação do site. Daniella Pierson, criadora de uma empresa de mídia voltada para mulheres, fecha o time da plataforma.

Sobre o assunto Desigualdade afeta saúde mental da população negra, dizem paulistanos

Prevenção ao suicídio: apoio e diálogo são necessários após mensagens a estudantes

Segundo o trio, o objetivo do Wondermind é "exercitar" a saúde mental, de forma similar a atividades físicas. As três também partilham experiências com saúde mental: Selena tem transtorno afetivo bipolar e Mandy tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), enquanto Daniella tem transtorno obsessivo-compulsivo. Elas comentaram sobre suas experiências no vídeo de anúncio da plataforma:

Não é a primeira vez de Selena Gomez debatendo questões relacionadas à saúde mental e autoaceitação. A artista fala abertamente sobre o assunto em diversas ocasiões, e encara a naturalização do tema como um tópico de ativismo pessoal.

