Biden volta a falar em 'progressos' na economia, mas admite que há desafios

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a exaltar os "progressos históricos" na economia, em meio à recuperação da crise provocada pela pandemia, mas admitiu que ainda há desafios. "Estamos registrando a mais acentuada expansão econômica do mundo", alegou, em discurso.

Entre as incertezas, o democrata citou os gargalos na cadeia produtiva, que causam a aceleração da inflação. No entanto, ele disse que as preocupações de que faltariam produtos nas lojas para a temporada de festas de fim de ano acabaram não se concretizando.

Sobre o encarecimento da gasolina, Biden afirmou que houve momentos em que o produto teve disparadas mais acentuadas do que a atual e que, em todas as ocasiões, o problema foi solucionado.

