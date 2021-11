Morre mulher mais velha das Filipinas, que teria nascido no século XIX

Francisca Susano, considerada a pessoa mais velha das Filipinas, morreu na noite da última segunda-feira, 22, em sua casa. Ela teria 124 anos e estava em análise para ser considerada a pessoa mais velha do mundo.

A informação da sua morte foi repassada pelo governo da cidade de Kabankalan, na província de Negros Ocidental, por meio das suas redes sociais.Segundo as autoridades, a centenária faleceu por volta das 18h45, na residência onde morava com seus 15 netos.

Em entrevista à CNN Filipinas, a oficial de informação pública da cidade, Jake Carlyne Gonzales, informou que a causa da morte ainda não foi determinada pelas autoridades sanitárias locais, mas que um teste para a Covid-19 foi realizado.



Francisca Susano teria nascido em 11 de setembro de 1897, ainda quando as Filipinas estavam sob domínio dos espanhóis. No mesmo ano, a Academia Brasileira de Letras, presidida por Machado de Assis, foi fundada no Rio de Janeiro. A mulher, portanto, teria 124 anos.

Em setembro deste ano, Francisca chegou a ter seus documentos verificados pelo Guinness World Records para ser comprovado que ela era a última mulher viva nascida no século XIX e, consequentemente, a mulher mais velha do mundo.

O Guiness formou uma comissão para analisar o caso de Francisca Susano, mas ainda não emitiu um veredito. Atualmente, o recorde oficial de pessoa mais velha viva é da japonesa Kane Tanaka, com 118 anos. Já o recorde de pessoa que viveu por mais tempo pertence à francesa Jeanne Calment, que viveu 122 anos.

