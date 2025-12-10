"Vai morrer todas duas": conversas de WhatsApp revelam como facção articulou execução de irmãs no Pirambu

Ronda Policial Na foto: Fachada do 7º distrito policial / Crédito: Marcos Campos, em 08/03/2011

"Fica na infra aí ... vai morrer todas duas meu fi". A frase, enviada por meio do aplicativo WhatsApp, decidiu o destino das irmãs Francisca de Fátima Machado de Sousa e Antonieta Machado de Sousa. As vítimas foram executadas durante o dia no bairro Pirambu, em Fortaleza, no mês setembro. A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), obtida pelo POVO, revela como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) utilizaram grupos de WhatsApp para monitorar, julgar e condenar as duas mulheres.

Na sexta-feira, 5, mais um suspeito do caso foi preso. O motivo das execuções é que as irmãs estavam colaborando com a Polícia Civil para elucidar o assassinato de um familiar. O MPCE decodificou os termos usados pelos criminosos nas mensagens. "Infra" é a abreviação de "infraestrutura". No contexto da conversa interceptada, significava que o acusado Davi Lucas seria responsável direto pelos assassinatos e pelo monitoramento das vítimas. "Ganharam o pino" é uma expressão usada após o duplo homicídio e faz referência ao "pinote", ou seja, que os atiradores conseguiram fugir do local. O "corre" é definido como as atividades cotidianas da facção, especialmente o tráfico de drogas. Em um dos áudios, um criminoso reclama que precisa matar as irmãs rápido para "voltar pro corre".



"Agora é a vez delas" A articulação do crime foi descoberta após a apreensão do celular de Davi Lucas da Silva, preso logo após a execução. A extração de dados expôs a hierarquia do crime. As conversas mostram o diálogo com Francisco Teixeira Parente, conhecido "Mongol", apontado como chefe da facção naquela comunidade e mandante das execuções. "Mongol" afirma que as mortes eram uma represália. As vítimas eram mãe e tia de Antônio Carlos Machado de Sousa, o "Banana", morto em agosto. Elas ajudavam a Polícia a prender os assassinos do rapaz e viraram alvo. "Dei mesmo só um tempo mesmo, só pra acalmar a morte do safado lá (referindo-se ao filho da vítima), para depois nós pegar elas. Agora é a vez delas", escreveu o criminoso.

Enquanto "Mongol" dava as ordens, Davi Lucas atuava como "olheiro" e narrava a rotina das vítimas em tempo real no grupo da facção. Logística da execução Na manhã do crime, no dia 4 de setembro, Davi avisa que o momento do ataque se aproximava. "Dá atenção, tava as duas aqui agora... uma fechou a porta e a outra foi bem comprar o pão, porque acordaram agora... jajá elas voltam". Após alguns minutos, a emboscada foi montada. As irmãs foram surpreendidas na calçada de uma farmácia na avenida Presidente Castelo Branco e atingidas por diversos disparos na cabeça e nas costas.