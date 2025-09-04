Pirambu:mãe e tia de homem morto denunciam autor e são executadas

Imagem de apoio ilustrativo. Duas mulheres foram mortas a tiros na avenida Leste-Oeste / Crédito: FCO FONTENELE

Duas mulheres foram mortas a tiros na manhã desta quinta-feira, 4, na avenida Leste-Oeste, no Grande Pirambu, em Fortaleza. O POVO apurou que as vítimas seriam mãe e filha de um homem morto há meses na mesma região. Informação inicial dava conta de que eram a filha e a tia.