Pirambu:mãe e tia de homem morto denunciam autor e são executadas

Mãe e filha de homem morto são assassinadas após denunciar crime no Grande PirambuCrime aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4. As vítimas morreram no local após serem atingidas por disparo de arma de fogo
Duas mulheres foram mortas a tiros na manhã desta quinta-feira, 4, na avenida Leste-Oeste, no Grande Pirambu, em Fortaleza. O POVO apurou que as vítimas seriam mãe e filha de um homem morto há meses na mesma região.
Informação inicial dava conta de que eram a filha e a tia.
Elas teriam procurado as autoridades policiais para denunciar os autores do crime e, diante da denúncia, teriam sido juradas de morte por criminosos na região.
Ainda conforme apuração do O POVO, as vítimas já estariam tentando vender a casa em que moravam para ir embora da localidade.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) isolaram a área. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada para colher indícios do crime. Logo após a ocorrência, um homem teria sido visto a viatura e corrido. Ele foi detido e encaminhado para unidade policial para ser ouvido.
O POVO procurou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada quando o órgão responder. (Colaborou Cláudio Ribeiro)
Atualizada às 12h
