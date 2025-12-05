Homem é preso por morte de duas mulheres no Pirambu

Homem é preso por morte de mulheres que denunciaram homicídio no PirambuAs vítimas eram mãe e tia de um homem morto em agosto deste ano. Elas foram assassinadas após denunciarem o crime no Grande Pirambu
Um homem de 21 anos foi preso na quarta-feira, 5, por suspeita de participação no assassinato da mãe e da tia de um homem que havia sido assassinado no bairro Jacarecanga, no Grande Pirambu, em setembro. Elas foram mortas após denunciaram o homicídio à Polícia.
O suspeito capturado no Pirambu é investigado por integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV).
Ele possui antecedentes criminais por homicídio, integrar organização criminosa e corrupção de menores, conforme as informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE).
A PC/CE informa que um outro suspeito de envolvimento no caso foi preso em flagrante no dia do crime.
Depois do cumprimento do mandado pelos policiais da 8º Delegacia de Polícia Civil de Homicídios e Proteção à Pessoa, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foi colocado à disposição da Justiça.
Morte de duas mulheres no Pirambu
As vítimas foram a óbito após serem atingidas por disparos de arma de fogo. As mulheres eram mãe e tia de um homem morto na mesma região no dia 18 de agosto deste ano.
Elas teriam procurado as autoridades policiais para denunciar a autoria do crime. Depois disso, ambas teriam sido juradas de morte por criminosos no bairro.
A mãe foi identificada como Francisca de Fátima Machado de Sousa, 65, e a tia é Antonieta Machado de Sousa, 56.
O POVO apurou que as vítimas teriam tentando vender a casa em que moravam para sair do endereço.
Logo após a morte das mulheres, a Polícia Militar do Ceará prendeu dois homens, de 18 anos e 20 anos, suspeitos do crime, que estavam com tornozeleira eletrônica e possuíam passagens por tráfico de drogas.
Um deles teria fugido depois de avistar uma viatura da Polícia Militar, mas foi capturado e detido. Os suspeitos foram interrogados.
À época, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investigava o caso, por meio da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (8ª DH) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).