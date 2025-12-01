Cinco são presos e 1,6 kg de drogas é apreendido em Maranguape

Operação da PC-CE foi deflagrada no sábado, 29, e enecerrada na madrugada desta segunda-feira, 1º / Crédito: Divulgação/PC-CE

Cinco pessoas foram presas e 1,6 kg de drogas foi apreendido durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As ações que resultaram nas prisões aconteceram entre o sábado, 29, e na madrugada desta segunda-feira, 1º. A operação acontece com objetivo de combater o aumento de casos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que reúnem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, além de desarticular facções criminosas.

Leia Mais | Motociclista de app e passageiro morrem atropelados no 4º Anel Viário, no Ceará Até o dia 20 de novembro, Maranguape contabilizou 91 homicídios no ano e ultrapassou o número de mortes do ano passado, quando foi considerada a região mais violenta do País. Durante a operação no Município, foram lavradas quatro autuações em flagrante, sendo duas registradas durante o cumprimento de mandados de prisão, e um mandado de prisão isolado. A PC-CE informou que os crimes que resultaram nos mandados são por tentativa de homicídio contra agente da Segurança Pública, homicídio, feminicídio, organização criminosa, tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo.

Após as prisões, os suspeitos se encontram à disposição do Poder Judiciário. Entre os capturados em flagrante, um homem de 29 anos foi preso por tráfico e porte de arma de fogo. Ele também tinha um mandado em aberto por integrar organização criminosa. De acordo com os agentes policiais, na prisão dele foi realizado um cerco à residência do suspeito, no bairro Novo Maranguape II. A prisão foi acompanhada por drones dos agentes da Segurança Pública. Ele foi capturado em posse de 717 g de maconha, 101 g de crack e 29 g de cocaína, três munições calibre 12 e materiais para embalar entorpecentes. A PC-CE informou que ele possui três passagens por homicídio, uma tentativa de homicídio, uma por roubo à pessoa e outra por receptação.

Leia Mais | Duplainvestigada por expulsar moradores de casas em Caucaia é presa O segundo suspeito preso em flagrante, um homem de 26 anos, também foi detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi capturado no bairro Área Seca após os policiais flagraram ele arremessando uma bolsa de pano em direção ao quintal do vizinho. Dentro da bolsa, foram localizadas 828 gramas de maconha, uma granada e uma balança de precisão. Com ele, também foram apreendidos três celulares. Os aparelhos devem passar por perícia para identificar possíveis práticas criminosas. O homem tem antecedentes por tráfico e roubo à pessoa.