Família e moradores queimam colchões na Vila do Mar em protesto por morte de influenciadoras

Moradores bloquearam a Vila do Mar no trecho que fica no fim da rua Francisco Calaça

A família das influenciadoras mortas na Vila do Mar, na Barra do Ceará, realizaram um protesto na noite deste domingo, 4, pedindo Justiça pelo caso, que não foi elucidado. O crime aconteceu no feriado do dia 1º de maio e a manifestação pede a prisão dos envolvidos.

Centenas de moradores se reuniram e bloquearam a via com colchões e sofás, em seguida atearam fogo no material. A ação foi registrada no trecho da Vila do Mar, no fim da rua Francisco Calaça. A Polícia Militar estava no local, além do Corpo de Bombeiros Militar. O protesto foi pacífico.