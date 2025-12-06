Bazar beneficente arrecada recursos para salvar cão baleado em Fortaleza

Após ser alvejado, Kowalski perdeu um dos olhos e sua pata precisará ser amputada. O custo das cirurgias é de R$ 10 mil / Crédito: Reprodução/Anjos da Proteção Animal

Ocorre neste domingo, 7, em Fortaleza, a terceira edição do bazar beneficente da ONG Anjos da Proteção Animal (APA). Desta vez, o objetivo é arrecadar fundos para custear o tratamento de Kowalski, um pitbull que sobreviveu após ser alvejado com tiros de arma de fogo, em novembro último.

Segundo a organização, o cachorro perdeu um dos olhos e sua pata precisará ser amputada, pois um dos projéteis ficou alojado em seu úmero (osso longo entre o braço e o antebraço). O custo das cirurgias é de R$ 10 mil. Portanto, o apurado do bazar será revertido para o tratamento do cão.

Estarão à venda roupas, acessórios e outros itens. Doações também são aceitas. “Ideia é reunir o máximo de apoio possível para garantir que Kowalski tenha a chance de recomeçar a vida com dignidade”, disse a APA. O bazar beneficente acontecerá no Shopping Benfica, de 13 horas a 17 horas deste domingo (veja detalhes no fim da matéria). Registros de edições anteriores do bazar beneficente da APA. Estarão à venda roupas, acessórios e outros itens. Doações também são aceitas Crédito: Reprodução/Anjos da Proteção Animal Como Kowalski foi baleado? No último dia 12 de novembro, Kowalski estava em uma briga com outro cão, no bairro Jangurussu, quando foi alvejado. Dois homens são suspeitos de atirar contra o animal. Um boletim de ocorrência foi registrado pela tutora.



Conforme o documento, Kowalski “fugiu” de casa quando a tutora abriu o portão de casa para receber uma encomenda e, na rua, ele começou a atacar outro cachorro. A tutora tentou separar a briga, mas não conseguiu e, enquanto buscava a coleira do cachorro, um carro parou em frente ao local. Um suspeito teria descido do carro e disparado contra o pitbull, atingindo cabeça e tórax. O cão correu pela calçada e foi atingido por outros dois disparos, desta vez realizados por um motociclista que trafegava pela rua. Policiais militares deixaram local Segundo Márcio Sousa, da Sociedade Protetora Ambiental do Ceará (SPA–CE), uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) compareceu à cena do crime. Os agentes teriam deixado o local após um deles perguntar se o animal havia morrido e ser informado que Kowalski ainda estava vivo.

No local da ocorrência, foram encontrados dois projéteis compatíveis com arma de fogo calibre .40, de uso restrito às forças de segurança, incluindo policiais e agentes penitenciários. Márcio confirmou haver suspeita de envolvimento de um PM no ocorrido, mas a informação não confirmada.

O que é a APA? Após a ocorrência, Kowalski foi acolhido pela Anjos da Proteção Animal, que encaminhou o cachorro para uma clínica particular no bairro Presidente Kennedy. De acordo com a ONG, o caso é "mais um entre tantos que chegam todos os meses, resultado da violência e do abandono".