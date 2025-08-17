Atleta tem perna amputada após ser atropelado por filho de vereadora em Salvador / Crédito: Rede Social/Instagram @mbsports_assessoria

Um atleta de corrida foi atropelado em Salvador enquanto treinava para uma maratona, resultando na fratura das duas pernas e amputação de uma. O motorista do veículo, identificado como Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, administrador e filho da vereadora Débora Santana (PDT), apresentava sinais de embriaguez no momento do acidente, que aconteceu na manhã desse sábado, 16, na Pituba, bairro de Salvador. Cleydson Cardoso foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva após audiência de custódia realizada neste domingo, 17. A vítima, identificado como Emerson Pinheiro, de 29 anos, foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia e segue internado em estado grave, na capital baiana.

Testemunhas relataram que o condutor não conseguia caminhar nem falar direito e não completou o teste do bafômetro. Amigos e familiares organizaram campanhas de doação de sangue e apoio à sua recuperação. O acidente ocorreu por volta das 5h40, quando Emerson participava de um treino coletivo. Além do atleta, um poste e uma barraca de acarajé também foram atingidos, e o veículo ficou parcialmente destruído. Segundo a Polícia Civil, o condutor foi autuado por lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e por conduzir veículo sob efeito de substâncias psicoativas. Repercussão O treinador de Emerson, Márcio Barreto, destacou a necessidade de apoio psicológico e financeiro para ele. "O pós desse atleta não é só a parte financeira, mas a parte psicológica é muito importante, de estar ali apoiando. Convido todos da comunidade do esporte para que possamos reabilitar esse atleta e dar todo o suporte", afirmou.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lucas Pellegatta, amigo e companheiro de treinos de Emerson, questionou a vereadora Débora Santana sobre o apoio à família do atleta. “Para o teu filho, foram enviados cinco advogados na delegacia. [...] E para o meu amigo que perdeu a perna, a senhora fez alguma coisa ou vai fazer alguma coisa?”, disse. A parlamentar respondeu em nota, afirmando que está “inteiramente à disposição para oferecer todo o apoio necessário” e que sua equipe estará ao lado da família durante o processo de recuperação.

Quem é a vítima Emerson Pinheiro é estudante de educação física e pratica atletismo há quatro anos, se preparando para uma maratona em Buenos Aires, na Argentina. O acidente gerou grande repercussão na cidade, com amigos e familiares pedindo justiça e acompanhamento de perto do caso. Cleydson Cardoso deixou a Central de Flagrantes por volta das 14h15 sob hostilidade de amigos e familiares de Emerson, que gritavam palavras como “justiça” e “ladrão de sonhos”.