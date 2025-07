Leis de proteção animal no Ceará não são aplicáveis, diz especialista; entenda

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leis de proteção animal no Ceará não são aplicáveis, diz especialista

A política estadual de proteção animal no Ceará foi aprovada na Assembleia Legislativa em setembro de 2021. Apesar de caracterizar e apresentar entendimentos sobre maus tratos, abandono e manutenção da fauna, não existem sanções para os crimes previstos, mesmo quase quatro anos após a aprovação.

“A gente tem essa lei, que é muito importante, mas não tem sanções. Então a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, por mais que tenha aprovado e sancionado a lei, ainda não criou as sanções, então as pessoas que cometem este tipo de crime ainda não são punidas com as multas devidas”, explica Cinthia.

A profissional elenca situações como o uso de animais como lembrancinhas em festas de aniversário e omissão de socorro após atropelamento, em que os infratores não sofrem nenhuma punição pela atual legislação.