Cachorro é alvejado a tiros em Fortaleza; Polícia investiga o caso

Cachorro foi alvejado a tiros duas vezes no bairro Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um cachorro da raça pitbull foi alvejado a tiros duas vezes durante uma briga com outro cão no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Dois homens são suspeitos de atirar contra o animal. O caso aconteceu na quarta-feira, 12. Um boletim de ocorrência da tutora do animal foi registrado. Conforme o documento, ao qual O POVO teve acesso, a tutora do pitbull relata que por volta das 9h30min da quarta passada, ela abriu o portão para receber uma encomenda, momento em que o cão saiu para a calçada. Ao chegar à rua, o pitbull atacou outro cachorro.

Leia Mais | Maus-tratos aos animais: como denunciar e prevenir novos casos? A tutora tentou separar a briga, mas não conseguiu e, no momento que entrou na sua residência para pegar a coleira do animal, um carro não identificado parou em frente a sua casa. Ainda segundo o registro da ocorrência, neste momento, um homem suspeito teria descido do carro e disparado contra o pitbull, atingindo a cabeça e o tórax do animal, além de causar uma fratura em uma das patas traseiras. Após ser baleado, o cão correu pela calçada, mas foi atingido por mais dois disparos, desta vez realizados por um motociclista que passava na rua onde a ocorrência aconteceu.

De acordo com o coordenador de Operações da Sociedade Protetora Ambiental do Ceará (SPA/CE), Márcio Sousa, o órgão foi acionado para o caso. Ao chegar no local prestou assistência e, em seguida, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local. Ele afirmou que um dos policiais perguntou se o animal havia morrido e, ao ser informado de que o cão ainda estava vivo, os agentes deixaram o local da ocorrência. Ainda segundo Márcio, no local foram encontrados dois projéteis deflagrados, compatíveis com arma de fogo calibre .40, de uso restrito para Forças de segurança, como policiais civis, militares, agentes penitenciários e membros das Forças Armadas, além de atiradores desportivos (CACs).