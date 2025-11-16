Cachorro baleado em Fortaleza sobrevive, mas precisa de cirurgia

Cachorro foi alvejado a tiros duas vezes no bairro Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um cachorro da raça pitbull que foi alvejado pelo menos duas vezes no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na quarta-feira, 12, sobreviveu aos disparos. O animal foi socorrido para Clínica Veterinária Pública Jacó e, posteriormente, acolhido pela ONG Anjos da Proteção Animal (Apa).

A entidade transferiu o animal para uma clínica particular no bairro Presidente Kennedy, onde ele permanece internado. O cachorro foi baleado por dois suspeitos, que estavam em veículos diferentes, enquanto estava em uma briga com outro cão na manhã do dia 12 de novembro. Leia Mais | Maus-tratos aos animais: como denunciar e prevenir novos casos? Os disparos atingiram a cabeça e o tórax do animal, além de causar uma fratura em uma das patas traseiras.

Cachorro terá que passar por cirurgias de alta complexidade A ONG informou que o bicho precisará passar por duas cirurgias de alta complexidade: reconstrução da pata atingida e remoção de um dos olhos, devido à destruição causada pelo disparo. O custo total dos procedimentos é estimado em R$ 10 mil, no entanto, segundo a ONG, os protetores e a entidade não conseguem arcar sozinhos. Para isso, a organização pede apoio da população por meio de contribuição de valores para as cirurgias. A tutora do animal registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, que foi acompanhado pela Sociedade Protetora Ambiental do Ceará (SPA/CE).

O coordenador de Operações da SPA/CE, Márcio Sousa, afirmou que, no local, prestou assistência ao animal e, em seguida, uma viatura da Polícia Militar também compareceu na ocorrência. Leia Mais | Assista: briga é registrada durante eleição da APS em Fortaleza Ainda segundo Márcio, um dos policiais perguntou se o animal havia morrido e, ao ser informado de que o cão ainda estava vivo, deixou o local da ocorrência com outros agentes.