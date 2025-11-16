Cachorro baleado em Fortaleza sobrevive, mas precisa de cirurgia

Cachorro baleado em Fortaleza sobrevive, mas precisa de cirurgiaDisparos atingiram a cabeça e o tórax do animal, além de causar uma fratura em uma das patas traseiras. Ele precisará passar por duas cirurgias de alta complexidade
Um cachorro da raça pitbull que foi alvejado pelo menos duas vezes no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na quarta-feira, 12, sobreviveu aos disparos.
O animal foi socorrido para Clínica Veterinária Pública Jacó e, posteriormente, acolhido pela ONG Anjos da Proteção Animal (Apa).
A entidade transferiu o animal para uma clínica particular no bairro Presidente Kennedy, onde ele permanece internado.
O cachorro foi baleado por dois suspeitos, que estavam em veículos diferentes, enquanto estava em uma briga com outro cão na manhã do dia 12 de novembro.
Os disparos atingiram a cabeça e o tórax do animal, além de causar uma fratura em uma das patas traseiras.
Cachorro terá que passar por cirurgias de alta complexidade
A ONG informou que o bicho precisará passar por duas cirurgias de alta complexidade: reconstrução da pata atingida e remoção de um dos olhos, devido à destruição causada pelo disparo.
O custo total dos procedimentos é estimado em R$ 10 mil, no entanto, segundo a ONG, os protetores e a entidade não conseguem arcar sozinhos. Para isso, a organização pede apoio da população por meio de contribuição de valores para as cirurgias.
A tutora do animal registrou um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, que foi acompanhado pela Sociedade Protetora Ambiental do Ceará (SPA/CE).
O coordenador de Operações da SPA/CE, Márcio Sousa, afirmou que, no local, prestou assistência ao animal e, em seguida, uma viatura da Polícia Militar também compareceu na ocorrência.
Ainda segundo Márcio, um dos policiais perguntou se o animal havia morrido e, ao ser informado de que o cão ainda estava vivo, deixou o local da ocorrência com outros agentes.
O coordenador disse que foram encontrados dois projéteis deflagrados, compatíveis com arma de fogo calibre .40, de uso restrito por policiais.
Em nota ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime de maus-tratos. Nenhum suspeito dos disparos foi identificado ou preso até a publicação desta matéria.
Doações para ONG Anjos da Proteção Animal
- Chave PIX: 60.890.515/0001-36
