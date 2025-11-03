Governador Elmano de Freitas, prefeito Evandro Leitão, ministros Camilo Santana e Jader Filho participam da assinatura para construção do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga 2, no Jangurussu / Crédito: FCO FONTENELE

Ordem de serviço para a construção do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga 2, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, que vai beneficiar 2.144 pessoas com 536 unidades, foi assinada na tarde desta segunda-feira, 3. A iniciativa, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, foi realizada com a articulação de entidades que atuam em defesa direito à moradia. LEIA MAIS | Conjunto Luiz Gonzaga 2 vai beneficiar mais de 2 mil pessoas no Jangurussu

O residencial será formado por uma série de conjuntos habitacionais menores constituídos por organizações, associações e federações. Obra é uma parceria do Governo Federal, Governo do Estado, Caixa Econômica Federal (CEF) e Prefeitura de Fortaleza. O investimento total é de R$ 115,7 milhões, sendo R$ 91,1 milhões da União, R$ 19 milhões do Estado e R$ 5,6 milhões do município. O Centro de Estudos e Articulação e Referência sobre Assentamentos Humanos, da Cearah Periferia, ficará com 288 casas; a Sociedade Comunitária de Habitação Popular Unidos do Curió, da Associação Curió, possuirá 48 unidades; por fim, a Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza contará com 200 residências. Iniciativa contou com articulação de entidades

"Quem vai levantar para nós é a empresa Mas quem organiza as famílias, quem faz todo o processo, quem habilita, quem entra no edital, são essas entidade", diz Bartiria Lima, diretora da Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam). Ana Lúcia Romano, 46, mora há um ano no Conjunto Luiz Gongaza I. "Eu sou do Interior, mas moro aqui há 26 anos. Eu morava de favor na casa da minha sogra. Mas eu recebi e agora tenho a minha casa com as minhas filhas. E vivo bem aqui, graças a Deus", comemora.



Ela fica feliz pois outras pessoas terão a mesma oportunidade. "A gente demorou mais, mas agora ele disse que não vai ser tanta demora que nem a gente teve", comenta a costureira. "Hoje é um dia que fica muito evidente o quanto é importante darmos as mãos para fazer conquista para o nosso povo. Aqui agora, além dos dos entes públicos, com as entidades organizadas do nosso povo.", destacou o governador Elmano de Freitas. Além do Luiz Gonzaga II, outros 11 conjuntos habitacionais também estão em execução em Fortaleza, totalizando cerca de 3.000 novas moradias para famílias cearenses.