UFC realiza atualização da Estatuinte após 27 anos; saiba o que é

I Congresso Estatuinte da UFC reúne comunidade acadêmica para definir novo Estatuto e atualizar marcos da instituição. / Crédito: FÁBIO LIMA

Após 27 anos, a Universidade Federal do Ceará (UFC) realizará a atualização do Estatuto da instituição. Acontece, até sexta-feira, 28, no Centro de Convivência do Campus do Pici, em Fortaleza, o 1º Congresso Estatuinte da (UFC). O evento, que começou no dia 25 de novembro, marca uma etapa decisiva para a elaboração do principal documento normativo da Universidade, equivalente à sua Constituição.

De acordo com a UFC, a iniciativa representa um momento inédito na gestão e na identidade institucional. O encontro deve resultar na elaboração de uma nova minuta do Estatuto, que será enviada ao Conselho Universitário (Consuni) e, posteriormente, ao Ministério da Educação (MEC). A revisão ocorre após quase três décadas sem mudanças estruturais no Estatuto, cuja última atualização é de 1998. Embora o Conselho Universitário pudesse conduzir uma revisão técnica por conta própria, a gestão iniciada em agosto de 2023 optou por um processo participativo. A estatuinte foi lançada em dezembro, durante as comemorações dos 70 anos da UFC. LEIA MAIS | Gestantes: Ceará receberá 29 mil doses de vacina que protege contra bronquiolite e pneumonia



Ao todo, cerca de 300 estudantes, docentes e servidores técnico-administrativos participam do Congresso, cujo propósito é revisar e atualizar o documento que define normas, objetivos, organização e funcionamento da universidade. Participação ampliada e modelo inédito Para Daniel Fonsêca, presidente da Comissão Organizadora do Processo Estatuinte, a Universidade escolheu construir o novo Estatuto de forma amplamente democrática. “Você pode fazer uma revisão do estatuto sem processo participativo, mas a UFC, a partir de 2023, adotou outra postura — construir o estatuto com participação ampla da comunidade”, afirma.

O documento-base do Congresso foi elaborado ao longo do último ano por comissões setoriais que promoveram debates nas diversas unidades da UFC. Em julho, a Universidade realizou a Semana da Estatuinte, seguida por uma consulta pública, em setembro. O Congresso encerra esse ciclo de discussões. Segundo Fonsêca, embora o Estatuto tenha recebido alterações pontuais ao longo dos anos — por meio de provimentos encaminhados pela Reitoria ao Consuni — o novo processo se diferencia pela abrangência e legitimidade. LEIA TAMBÉM | Trecho da BR-116 em Fortaleza registra 208 autuações em dois meses

