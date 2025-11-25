Concurso para o sistema socioeducativo do Ceará é homologado

Jade Romero anunciou homologação do certame, sendo 17 vagas para pedagogos, 49 para psicólogos e 50 de assistentes sociais. Informações sobre a data das inscrições não foram divulgadas

O concurso para o sistema socioeducativo cearense foi homologado pelo governador do Ceará , Elmano de Freitas (PT) , e divulgado na manhã desta terça-feira, 25. No total serão 116 vagas para novos socioeducadores, sendo 17 pedagogos, 49 psicólogos e 50 assistentes sociais.

O processo seletivo da Superintendência Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas) foi divulgado pela vice-governadora Jade Romero (MDB) nas redes sociais na manhã de hoje, 25.

“Em breve, eles integrarão o Governo do Estado, fortalecendo as oportunidades para jovens em medida socioeducativa”, escreveu Jade.

A vice-governadora acrescenta que “este é o primeiro concurso da Seas, demonstrando o compromisso com o presente e o futuro da juventude cearense”.



As informações sobre a data das inscrições não foram divulgadas. Os selecionados deverão contribuir na aplicação das políticas socioeducativas e de ressocialização nos centros do Ceará.

