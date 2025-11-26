Barracas da Praia do Futuro devem se adequar a novas regras para permanecer

SPU embargou obra da barraca Atlantidz, na Praia do Futuro, em outubro. Parque Aquático de três andares / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Disputa judicial que se estende há 20 anos envolvendo as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, parece ter chegado ao fim. As barracas poderão ficar no local, mas precisam se adequar a novas regras urbanas determinadas pelo poder público. As partes chegaram ao acordo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal nessa terça-feira, 25. Os parâmetros seguirão padrões de barracas com áreas de 500m2, de 1.000m2 e de 1.500m2, e estruturas móveis para montagem e desmontagem diária, em até 30 metros de faixa de areia.