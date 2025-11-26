Barracas da Praia do Futuro devem se adequar a novas regras para permanecer

Barracas da Praia do Futuro devem se adequar a novas regras para permanecerDisputa judicial começou em 2005. As partes chegaram ao acordo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal nessa terça-feira, 25
Disputa judicial que se estende há 20 anos envolvendo as barracas da Praia do Futuro, em Fortaleza, parece ter chegado ao fim. As barracas poderão ficar no local, mas precisam se adequar a novas regras urbanas determinadas pelo poder público. As partes chegaram ao acordo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal nessa terça-feira, 25.
Os parâmetros seguirão padrões de barracas com áreas de 500m2, de 1.000m2 e de 1.500m2, e estruturas móveis para montagem e desmontagem diária, em até 30 metros de faixa de areia.
Segundo o procurador da República Alessander Sales, com o acordo, será estabelecida uma "readequação urbanística e ambiental" em toda a faixa de areia da Praia do Futuro. "Após as assinaturas, o acordo será entregue à Prefeitura de Fortaleza para que se selecione e execute o projeto, como foi feito na Beira Mar", ressaltou.
Segundo Fábio Galvão, superintendente do Patrimônio da União (SPU), a Prefeitura lançará um concurso de ideias para a região, como foi feito na nova Beira Mar.
"Assim com o reordenamento todas as áreas serão urbanizadas, da rua Ismael Pordeus até o Caça e Pesca, que além das barracas terão equipamentos públicos em geral, policiamento fixo, e uma enorme infraestrutura para atender todas e todos, foi uma conquista histórica", disse o superintendente.
A medida, no entanto, deve passar pela colaboração dos empreendedores. "No acordo terá cláusulas de que se houver alteração nas barracas fora do que for proposto, os empresários perderão a concessão de uso da faixa de areia, sujeito a decisão judicial de retirada total", reforçou o procurador.