Trecho da BR-116 em Fortaleza registra 208 autuações em dois meses

O trecho entre os quilômetros (km) 0 e 14 da BR-116 em Fortaleza, situado entre os cruzamentos da rodovia com a avenida Treze de Maio e o 4° Anel Viário, registrou 208 autuações de trânsito nos últimos dois meses. Ao todo, foram 93 notificações de infrações a condutores em setembro e outros 115 ao longo do mês de outubro.

Os dados foram fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) a pedido do O POVO. Desde o dia 18 de agosto, o trecho passou a ter policiamento e gestão viária estadual, mesmo sendo parte de uma rodovia federal. Isso acontece devido à transferência de administração de órgãos federais para os locais. Com isso, as demandas de fiscalização, blitze e socorro a acidentes, antes atendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), agora são de responsabilidade do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). Já a gestão viária da rodovia, que inclui limites de velocidade, sinalização, entre outros, foi transferida do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para o Detran.

Com essa mudança, a operação, manutenção e aplicação de sanções com base no conteúdo obtido pelos radares, por exemplo, passa a ser do Detran, incluindo as multas por ultrapassagem do limite de velocidade do trecho, que atualmente é de 60 km/h. A infração, inclusive, é a mais comum em todo o Ceará. Conforme dados do Departamento de Trânsito, 463.075 multas foram expedidas até setembro deste ano para veículos que ultrapassaram em até 20% a velocidade permitida. O excesso de velocidade ainda aparece outras duas vezes no ranking das 10 infrações mais cometidas no Estado, com 83.941 multas por superar entre 20 a 50% o máximo permitido, e outras 11.394 por ultrapassagem superior a 50%.