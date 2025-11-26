Sob protestos, Câmara aprova novo Plano Diretor com "emendões"

Plano Direto foi aprovado na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Foto: Mateus Dantas / CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, em sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira, 26, o novo Plano Diretor da Capital. Votaram a favor da redação final 36 vereadores; outros seis parlamentares votaram contra o texto. O novo documento deveria ter sido votado em 2019, quando o plano vigente completou dez anos. Neste ano, porém, o texto vem sendo discutido em debates, fóruns e, nas últimas semanas, na Câmara. Os vereadores aprovaram duas grandes emendas conjuntas, os chamados “emendões”, modificando trechos do texto recebido da Prefeitura de Fortaleza e aprovada na Conferência da Cidade, ocorrida no fim do mês passado.

Na comissão, as duas emendas coletivas foram aprovadas com os votos dos vereadores Irmão Léo (PP), Bruno Mesquita (PSD), Luciano Girão (PDT), Paulo Martins (PDT), Marcelo Tchela (Avante), Soldado Noelio (União Brasil) e do presidente Benigno Júnior (Republicanos). Votaram contra as vereadoras: Mari Lacerda (PT) e Adriana Gerônimo (Psol). Também foi aprovado na comissão o parecer contrário a 234 emendas apresentadas. Assim como na votação dos “emendões”, a cada voto a favor, vaias ecoavam na sala, partindo de manifestantes que acompanhavam a sessão. Em relação às emendas do relator Bruno Mesquita (PSD), todos os vereadores votaram “sim”, incluindo a vereadora Priscila Costa. Já na votação dos dois “emendões”, 37 vereadores foram a favor e apenas três votaram contra: Adriana Gerônimo, Gabriel Aguiar e Mari Lacerda. Os vereadores Julierme Sena, PP Cell e Priscila Costa não estavam presentes.