Sob protestos, Câmara aprova novo Plano Diretor com "emendões"

Sob vaias e com rito acelerado, Câmara de Fortaleza aprova Plano Diretor com "emendões"Com seis anos de atraso, nova norma é aprovada pelos vereadores da Capital. Tramitação teve polêmicas, protestos e reclamações
A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, em sessão extraordinária na tarde desta quarta-feira, 26, o novo Plano Diretor da Capital. Votaram a favor da redação final 36 vereadores; outros seis parlamentares votaram contra o texto. O novo documento deveria ter sido votado em 2019, quando o plano vigente completou dez anos.
Neste ano, porém, o texto vem sendo discutido em debates, fóruns e, nas últimas semanas, na Câmara. Os vereadores aprovaram duas grandes emendas conjuntas, os chamados “emendões”, modificando trechos do texto recebido da Prefeitura de Fortaleza e aprovada na Conferência da Cidade, ocorrida no fim do mês passado.
Os que foram contra são: Bella Carmelo (PL), Jorge Pinheiro (PSDB), Julierme Sena (PL), Marcelo Mendes (PL), PP Cell (PDT) e Soldado Noelio (União). A vereadora Priscila Costa (PL) não votou. Apesar de terem votado a favor do Plano Diretor, vereadores do Psol criticaram os “emendões” ao texto, aprovados no início desta tarde, por descaracterizarem pontos acordados antes.
Mesmo com os protestos externos e reclamações de vereadores em relação à falta de divulgação do conteúdo, principalmente do segundo “emendão” (uma subemenda apresentada nesta quarta), o colegiado reuniu-se e votou os textos. Os vereadores Gabriel Biologia e Adriana Gerônimo, ambos do Psol, fizeram duros discursos contra as alterações propostas pelos colegas de Parlamento e contra o saldo final do Plano Diretor de Fortaleza.
Aguiar destacou que os vereadores aprovariam a medida para depois tomarem conhecimento do conteúdo. Apesar disso, as proposições foram aprovadas na comissão, sem a mesma reclamação de parlamentares da base do prefeito.
Na comissão, as duas emendas coletivas foram aprovadas com os votos dos vereadores Irmão Léo (PP), Bruno Mesquita (PSD), Luciano Girão (PDT), Paulo Martins (PDT), Marcelo Tchela (Avante), Soldado Noelio (União Brasil) e do presidente Benigno Júnior (Republicanos). Votaram contra as vereadoras: Mari Lacerda (PT) e Adriana Gerônimo (Psol).
Também foi aprovado na comissão o parecer contrário a 234 emendas apresentadas. Assim como na votação dos “emendões”, a cada voto a favor, vaias ecoavam na sala, partindo de manifestantes que acompanhavam a sessão.
Em relação às emendas do relator Bruno Mesquita (PSD), todos os vereadores votaram “sim”, incluindo a vereadora Priscila Costa. Já na votação dos dois “emendões”, 37 vereadores foram a favor e apenas três votaram contra: Adriana Gerônimo, Gabriel Aguiar e Mari Lacerda. Os vereadores Julierme Sena, PP Cell e Priscila Costa não estavam presentes.
O Plano Diretor define o planejamento de uma cidade, regulamentando o uso e ocupação do solo para garantir um desenvolvimento urbano organizado, sustentável e equilibrado. Ele estabelece diretrizes para áreas de moradia, comércio, indústria, lazer, infraestrutura e meio ambiente, orientando o crescimento da cidade e definindo regras para que o crescimento atenda às necessidades da comunidade, assegurando a qualidade de vida.
