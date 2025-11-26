Ceará receberá 29 mil doses da vacina contra pneumonia

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é responsável pela maioria dos casos de bronquiolite em bebês. Vacinação da gestante protege recém-nascidos / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará receberá 29.030 doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite e pneumonia, para gestantes. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), o imunizante começará a ser distribuído ainda nesta última semana de novembro. A vacina foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) a partir da assinatura de um acordo envolvendo o Instituto Butantan e o laboratório produtor, que garantiu a transferência de tecnologia do imunizante no Brasil. Com isso, o país passará a fabricar o produto.



A coordenadora relata que o Ceará tem cerca de 108 mil grávidas a partir da 28ª semana de gestação, público-alvo da vacina. Para o primeiro lote, a recomendação aos municípios é que oportunizem a vacina primeiramente às pacientes que estiverem com idade gestacional mais avançada. “Diferente de uma vacina da coqueluche ou da covid, que a gente pode fazer depois que a mulher tem o bebê porque tem uma passagem de anticorpos através do aleitamento materno, essa vacina não. Quanto mais precoce, melhor”, diz Karine.

A eficácia dessa estratégia foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento. Com isso, é esperada uma diminuição de casos graves de bronquiolite e pneumonia entre bebês, principalmente no período de chuvas no Ceará, quando é observada a maior quantidade de internações desse grupo. Com a chegada das doses às Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Ministério orienta as equipes a verificarem e atualizarem a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.