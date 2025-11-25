TRE-CE celebra o dia do servidor público com evento esportivo

3º edição do Caminhada/Corrida reunirá diversos públicos e visa estimular hábitos saudáveis e fortalecer a integração institucional

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) realizará, no próximo sábado, 29, a 3ª edição da Caminhada/Corrida da Justiça Eleitoral . A atividade é desenvolvida em parceria com o Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral (Sinje) e tem como objetivo estimular hábitos saudáveis e fortalecer a integração institucional.

O evento terá início às 6 horas no entorno da sede do TRE-CE, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza e será divido em duas modalidades:

Caminhada de 2,5 km, aberta a todas as idades;

e corrida de 5 km, exclusiva para participantes acima dos 14 anos, dividida nas categorias Geral e Paratleta.

Poderão participar das atividades magistrados, promotores eleitorais, servidoras ativos e inativas, terceirizados, policiais, estagiárias, familiares e demais apoiadores.

Todos os que concluírem o percurso dentro do tempo limite de 90 minutos receberão medalha de participação. Já os primeiros colocados da corrida de 5 km — nas categorias feminino e masculino — serão premiados com troféus e brindes.

Serviço

3ª Caminhada/Corrida da Justiça Eleitoral Cearense

Quando: 29 de novembro, a partir das 6 horas

Onde: Entorno da sede do TRE-CE — Rua Dr. Pontes Neto, nº 800, Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza Evento destinado exclusivamente ao público interno do TRE-CE e familiares