Hank, o cão "fisioterapeuta", ajuda pacientes com dores na coluna

Muitos pacientes relatam que a melhor parte da fisioterapia é "passar um tempo com o Hank". / Crédito: Arquivo pessoal/Macelle Gomes

A cena se repete quase todos os dias: um paciente chega à clínica Equilibrar, em Fortaleza (CE), curvado pela dor, com medo de se movimentar após uma crise aguda de coluna. Poucos minutos depois, ainda com receio, se abaixa instintivamente para acariciar um golden retriever de quase 50 quilos, pelo claro e olhos mansos. O movimento, que antes parecia impossível, acontece sem comando técnico, sem estímulo verbal e sem planejamento. O nome do “responsável” por esse avanço é Hank, um cão de oito anos que, sem treinamento formal, tornou-se parte crucial do processo terapêutico de dezenas de pessoas.

A tutora de Hank, a fisioterapeuta Macelle Gomes, relata nunca ter imaginado que levar o cão para o trabalho seria mais que companhia. Ele chegou à sua vida aos dois anos de idade, após um acidente que exigiu cirurgia e fez o antigo tutor decidir que o animal merecia um lar definitivo. Desde então, veio “pronto”, como ela diz ao O POVO: com a docilidade típica da raça e um comportamento naturalmente acolhedor. Com o tempo, a presença de Hank deixou de ser um simples conforto no expediente e passou a funcionar como ferramenta clínica involuntária. Leia mais Nick, o cão que caminhou 12 km até o velório do tutor em Minas Gerais Sobre o assunto Nick, o cão que caminhou 12 km até o velório do tutor em Minas Gerais Um gigante dócil no consultório O impacto da presença de cães no ambiente de saúde, embora pareça intuitivo, já é amplamente documentado pela literatura científica e por experiências de projetos nacionais de Terapia Assistida por Animais.

Iniciativas como o Pelo Próximo e o Instituto Cão Terapeuta relatam, há anos, benefícios físicos, emocionais e sociais decorrentes da interação entre pacientes e animais. Os avanços vão desde melhora da ansiedade até redução de dores, aumento da motivação e estímulo à socialização. Pesquisas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam ainda para aumento de endorfina e serotonina, além da diminuição dos níveis de cortisol, hormônio relacionado ao estresse. Estes fatores estão diretamente associados ao manejo da dor e ao bem-estar físico e mental. Leia mais Descubra como pets reduzem ansiedade e melhoram bem-estar geral dos tutores Sobre o assunto Descubra como pets reduzem ansiedade e melhoram bem-estar geral dos tutores

Na Equilibrar, esse efeito ganhou contornos particulares. Por atender muitos pacientes com crises de hérnia de disco, lombalgias agudas e dores crônicas, Macelle observa frequentemente um dos principais desafios para quem trabalha com reabilitação da coluna: o medo de se movimentar. A presença de Hank atua, segundo ela, como um “gatilho positivo”. Quando o cão se aproxima, o receio diminui e o paciente se inclina espontaneamente para alcançá-lo, quebrando a rigidez inicial.