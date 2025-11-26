Fábrica clandestina de cigarros tinha alojamento e campo de futebol para paraguaios em Tianguá

Uma fábrica clandestina de cigarros foi desarticulada e dez homens paraguaios foram capturados nessa segunda-feira, 24, em Tianguá, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) / Crédito: Reprodução/ PCCE

Uma fábrica clandestina de cigarros desarticulada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na zona rural do município de Tianguá, a 285,63 quilômetros de Fortaleza, tinha alojamento, cozinha e um campo de futebol. Ao todo, dez paraguaios foram presos em flagrante durante atuação na linha de produção ilegal dos produtos, nessa segunda-feira, 24. O imóvel funcionava na localidade de Cinturão Verde.

Leia Mais | Operação investiga grupo suspeito de realizar aborto sem consentimento da gestante em Fortaleza No imóvel, os trabalhadores estrangeiros jogavam futebol enquanto passavam período na fábrica. A investigação revelou que os suspeitos atuavam em um sistema de rodízio para operar o maquinário e manter a produção de cigarros falsificados. O delegado e diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), George Monteiro, afirma que os suspeitos passavam entre 30 a 40 dias na região cearense. Em seguida, eles retornavam para o Paraguai, enquanto outros suspeitos eram encaminhados para atuar na fábrica durante o novo período. “O indicativo que tem é de que um outro grupo vinha sempre em substituição, sempre sistema de rodízio”, disse o diretor. Os dez suspeitos presos na operação tinham entre 25 e 47 anos de idade e teriam entrado ilegalmente no Brasil para atuar na produção dos cigarros.

A investigação que desencadeou o esquema criminoso teve início após uma denúncia anônima em que apontava para a atuação ilegal em uma zona rural no interior do Estado. O local teria sido escolhido diante da ausência de vizinhança ou de pessoas que pudessem levar informações ao poder público para coibir a ação dos suspeitos. Leia Mais | Elmano envia Mensagem à Alece para criação de mais quatro delegacias de homicídios Durante a operação no local, além das prisões, foram apreendidos máquinas de fabricação que são avaliadas cada uma em R$ 2 milhões, embalagens, insumos, um gerador de energia, empilhadeiras, além de caixas de filtros e cigarros prontos para comercialização.