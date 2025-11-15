Hospital da Mulher passa a ter emergência para mulheres gestantes

Fachada do Hospital da Mulher, em Fortaleza / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Incêndio no César Cals: pacientes foram transferidos às pressas FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 13.11.2025:.Incêndio atinge hospital César Cals e bebês são retirados às pressas da unidade. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 117 bebês e 153 mulheres, entre gestantes e puérperas, foram transferidas para outras unidades de saúde. No total, 88 (38 gestantes, três puérperas e 47 bebês) foram transferidos para o Hospital Universitário do Ceará (HUC), seis bebês foram para o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), sete estão no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA) e outros três foram para o Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM).