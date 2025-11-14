Governo do Ceará anuncia 285 novos leitos obstétricos e neonatais após incêndio no César Cals

Governo do Ceará anuncia 285 novos leitos obstétricos e neonatais após incêndio no César CalsEstrutura emergencial envolve Estado, Prefeitura e Governo Federal e supera capacidade anterior do hospital atingido
Um dia após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo Federal, anunciou a criação de 285 novos leitos obstétricos e neonatais, nesta sexta-feira, 14. O número supera a oferta anterior do César Cals, que contava com 203 leitos.
De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), que visitou a ala obstétrica do Hospital Universitário pela manhã, o reforço emergencial foi articulado para garantir acolhimento imediato às mães e bebês transferidos após o incidente.
“Todos os pacientes estão bem acolhidos e em segurança, o que é muito importante. Quero agradecer esse coração generoso do povo cearense, que foi absolutamente solidário”, afirmou.
Distribuição dos novos leitos
A maior parte da expansão ocorrerá no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece), que receberá 185 novos leitos, destinados principalmente às gestantes de alto risco e aos recém-nascidos transferidos.
Outros 60 leitos serão implantados no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher), que passará a operar com emergência obstétrica de portas abertas a partir da próxima segunda-feira, 17.
A estrutura se completa com a abertura de 40 novos leitos no Hospital Gonzaguinha de Messejana, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza.
Elmano de Freitas anunciou ainda que a ação emergencial contará com R$ 28 milhões do Governo Federal, destinados à ampliação, adequações e reforço operacional das unidades envolvidas. “Seja para parto habitual ou de alto risco, nós vamos garantir a essas mulheres um bom atendimento”, destacou o governador.
Reforma do Hospital César Cals
Além das medidas imediatas, o governador informou que o Estado irá iniciar a reforma estrutural do Hospital Geral Dr. César Cals, classificado como uma das principais referências da saúde materno-infantil do Ceará. “Vamos entregá-lo ainda mais forte e preparado para os cearenses”, disse.
Articulação entre esferas de governo
Participaram da reunião que oficializou as medidas o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, representando o ministro Alexandre Padilha; o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão; a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho; a secretária de Saúde de Fortaleza, Riane Azevedo, e a adjunta, Aline Gouveia.
Durante o anúncio, Elmano reforçou que o objetivo é garantir atendimento seguro e de qualidade às famílias durante o período de transição. “Estamos dando uma resposta imediata para tranquilizar e acolher com muito carinho as mulheres cearenses que precisam do serviço de obstetrícia”, concluiu.