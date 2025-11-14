Governo do Ceará anuncia 285 novos leitos obstétricos e neonatais após incêndio no César Cals

Governador Elmano anuncia abertura de 285 novos leitos obstétricos e neonatais; 185 no Hospital Universitário do Ceará (HUC). / Crédito: FCO FONTENELE

Um dia após o incêndio que atingiu parte do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), o Governo do Ceará, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo Federal, anunciou a criação de 285 novos leitos obstétricos e neonatais, nesta sexta-feira, 14. O número supera a oferta anterior do César Cals, que contava com 203 leitos. De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), que visitou a ala obstétrica do Hospital Universitário pela manhã, o reforço emergencial foi articulado para garantir acolhimento imediato às mães e bebês transferidos após o incidente.

“Todos os pacientes estão bem acolhidos e em segurança, o que é muito importante. Quero agradecer esse coração generoso do povo cearense, que foi absolutamente solidário”, afirmou. LEIA MAIS | Primeiro bebê nasce no Hospital Universitário do Ceará após transferências do César Cals

Distribuição dos novos leitos A maior parte da expansão ocorrerá no Hospital Universitário do Ceará (HUC/Uece), que receberá 185 novos leitos, destinados principalmente às gestantes de alto risco e aos recém-nascidos transferidos. Outros 60 leitos serão implantados no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher), que passará a operar com emergência obstétrica de portas abertas a partir da próxima segunda-feira, 17.

A estrutura se completa com a abertura de 40 novos leitos no Hospital Gonzaguinha de Messejana, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza. Elmano de Freitas anunciou ainda que a ação emergencial contará com R$ 28 milhões do Governo Federal, destinados à ampliação, adequações e reforço operacional das unidades envolvidas. “Seja para parto habitual ou de alto risco, nós vamos garantir a essas mulheres um bom atendimento”, destacou o governador. LEIA TAMBÉM | Emergência obstétrica do César Cals é suspensa; veja onde buscar atendimento

