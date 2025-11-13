Incêndio no César Cals: profissionais do Samu são aplaudidos

Incêndio no César Cals: Samu é aplaudido após resgate de bebês e profissionais rezam Pai NossoEquipes de salvamento rezaram um Pai Nosso com a população após transferir de volta os pacientes ao Hospital, após controle do fogo
Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atuaram no resgate dos bebês e adultos internados no Hospital César Cals, no Centro de Fortaleza, foram aplaudidos por quem estava no local.
Incêndio foi registrado em uma subestação de energia da unidade nesta quinta-feira, 13, e os pacientes precisaram ser retirados às pressas.
O Corpo de Bombeiros, as equipes do Samu e a população que estava próxima ao hospital ajudaram no deslocamento de incubadoras para os locais mais próximos com energia, para que o acesso a respiradores não fosse interrompido.
Depois do controle do fogo, os bebês e outros pacientes foram levados de volta ao Hospital. Os profissionais do Samu chegaram a se juntar para rezar um Pai Nosso com a população do lado de fora da unidade depois da transferência dos pacientes.
Alguns dos bebês foram posicionados até mesmo dentro do centro de comércio conhecido como Beco da Poeira, localizado a poucos metros do Hospital.
Incêndio no Hospital César Cals começou no fim da manhã desta terça-feira, 13
O POVO apurou que o incêndio teve início nas docas do hospital, na área em que funciona uma subestação de energia, localizada próxima à UTI Neonatal.
Os bebês das UTIs Neonatais 1 e 2, além de pacientes da UTI Adulto, foram retirados do local e encaminhados ao ambulatório do Hospital César Cals, anexo à unidade localizado na avenida Imperador.