Incêndio no César Cals: profissionais do Samu são aplaudidos

Incêndio atinge Hospital César Cals na manhã desta terça-feira, 13 / Crédito: Kleber Carvalho/O POVO

Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atuaram no resgate dos bebês e adultos internados no Hospital César Cals, no Centro de Fortaleza, foram aplaudidos por quem estava no local. Incêndio foi registrado em uma subestação de energia da unidade nesta quinta-feira, 13, e os pacientes precisaram ser retirados às pressas.

O Corpo de Bombeiros, as equipes do Samu e a população que estava próxima ao hospital ajudaram no deslocamento de incubadoras para os locais mais próximos com energia, para que o acesso a respiradores não fosse interrompido. Leia Mais | Desfile de prematuros anima mães em semana de conscientização no Hospital César Cals Depois do controle do fogo, os bebês e outros pacientes foram levados de volta ao Hospital. Os profissionais do Samu chegaram a se juntar para rezar um Pai Nosso com a população do lado de fora da unidade depois da transferência dos pacientes. VEJA VÍDEO