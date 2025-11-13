Incêndio no César Cals: recém-nascidos são levados para "Beco da Poeira"

Bebês prematuros foram alocados dentro de corredor no Beco da Poeira, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Após incêndio atingir o hospital César Cals na manhã desta quinta-feira, 13, alguns recém-nascidos em incubadoras foram levados para área interna do shopping comercial “Beco da Poeira”, na avenida Imperador, no Centro de Fortaleza. Os pacientes foram encaminhados ao local após necessitarem de energia para o funcionamento das incubadoras.

Leia Mais | Incêndio no César Cals: Enel afirma que houve defeito na rede elétrica interna Imagens que circulam nas redes sociais mostram os recém-nascidos em um dos corredores do shopping, cercados por roupas e acompanhados por profissionais de saúde que prestam assistência no local, além dos comerciantes e populares. O incêndio foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira, 13. Bebês e demais pacientes foram retirados às pressas. O POVO apurou que o incêndio teve início nas docas do hospital, área destinada à carga e descarga de equipamentos e demais materiais, localizada próxima à UTI Neonatal.

A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals. A empresa disse que, preventivamente, realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades. “A distribuidora informa ainda que também deslocou geradores e equipe especializada para prestar o apoio necessário durante a ocorrência”, disse.