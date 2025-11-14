Trabalhadores do Hospital César Cals são transferidos e relatam incertezas sobre futuro da unidade

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 14.11.2025:.Dia após incêndio no César Cals. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

“Eu tô saindo com o coração apertado, mas com fé em Deus que a gente volta”, disse uma técnica de enfermagem do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), que não quis se identificar. Ela foi até a unidade nesta sexta-feira, 14, para retirar os pertences dos armários. Assim como a técnica, centenas de trabalhadores serão realocados para outros hospitais após o incêndio que atingiu o HGCC nessa quinta-feira, 13. Com a suspensão das atividades do Hospital no endereço da avenida Imperador, no Centro, a sensação é de incerteza sobre o futuro.

“É muito tempo que eu trabalho aqui, 20 anos. A gente sente. A tristeza existe, foi um episódio inesperado, afetou muitas pessoas”, disse a técnica. Depois de pegar sacolas e bolsas na unidade, ela aproveitou para tirar fotos na fachada do Hospital. O próximo plantão já será no Hospital Universitário do Ceará (HUC), local que deve receber a maior parte dos funcionários do HGCC - assim como acolheu a maioria dos bebês e mães transferidos ainda na tarde de quinta-feira. Luciete Leitão, outra técnica de enfermagem que trabalhou 23 anos no César Cals, também fez parte da movimentação de funcionários que foram ao Hospital nesta manhã para recolher os objetos pessoais. Também transferida ao HUC, ela não sabe se poderá voltar a trabalhar no HGCC. “A nossa esperança é que voltemos para cá, mas não tem nada ainda [de concreto]. Disse que para ajeitar a subestação vai ser um mês ou mais”, conta.

Hospitais têm demanda para absorver profissionais, diz Sindisaúde De acordo com Martinha Brandão, diretora do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE), os hospitais da Capital têm espaço nos quadros de funcionários para absorver os profissionais do César Cals. “Hoje no estado do Ceará existe, sim, espaço para alocar todos esses profissionais, sejam eles servidores, sejam eles eles cooperados”, disse Martinha. Segundo ela, a maioria dos cooperados da área assistencial vão para o Hospital Universitário. Já os servidores públicos efetivos serão ouvidos na segunda-feira, 17, e na terça-feira, 18, para escolher onde desejam continuar as atividades laborais, caso não queiram ser alocados no HUC.

“Quarta-feira eles já vão começar a organização de escala a partir das sinalizações de cada um. O servidor de carreira o Estado vai ter que adequar, encontrar um local e construir isso com o servidor, porque é uma reivindicação do sindicato”, afirmou. Alguns profissionais terceirizados da administração do HGCC continuarão na unidade. Obras iniciarão após diagnóstico das causas do incêndio Antônio de Pádua, diretor-geral do HGCC, afirmou que as obras estruturais no Hospital só serão iniciadas após diagnóstico sobre incêndio na subestação de energia. Em entrevista ao O POVO News, o diretor explicou que a perícia para descobrir as causas do sinistro já foi iniciada.