Incêndio no César Cals: MP dá 48h para plano emergencial

Uma requisição do Ministério Público do Ceará (MP-CE) nesta quinta-feira, 13, prevê a apresentação de um plano de contingenciamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) em até 48 horas. A ação, incluindo medidas emergenciais e corretivas de assistência aos pacientes, vem após incêndio atingir as dependências do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza. A cobrança, realizada por meio da 137ª Promotoria de Justiça da Capital, foi impulsionada pela cena, na manhã desta quinta, de pacientes e bebês em incubadoras retirados às pressas da unidade de saúde.

No plano a ser compartilhado, a Sesa deve apresentar os serviços essenciais que serão executados para a reparação dos danos ocasionados pelo incêndio. Em coletiva de imprensa, a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, informou que as transferências de pacientes estão ocorrendo por precaução, ao considerar que a energia na unidade ainda não foi normalizada. A Enel Distribuição Ceará apontou em nota que houve um defeito interno na rede de energia local, de responsabilidade do próprio hospital. A empresa acrescenta que realizou um desligamento emergencial na unidade hospitalar. O governador Elmano de Freitas (PT) também acompanhou o caso e ressaltou em informe na rede social que o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a situação. "Não há registro de feridos e de nenhuma área assistencial atingida. (...) Determinei que as causas do incêndio sejam rigorosamente apuradas", disse.

O Ministério Público já possui um procedimento administrativo para o acompanhamento da superlotação da rede obstétrica e neonatal da rede pública em Fortaleza. A questão na maternidade e nas unidades de Terapia Intensiva Neonatal do HGCC é objetivo de ação civil pública. Os órgãos que ajuizaram a ação — o MP do Ceará, o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU) — requerem que a Justiça Federal obrigue a União, o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza a expandirem a rede pública neonatal na Capital.