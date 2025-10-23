Fortaleza anuncia investimento de R$ 10 milhões em políticas de prevenção e combate às drogas

Estão previstas 500 bolsas de R$ 500 para jovens de territórios vulneráveis / Crédito: Samuel Setubal

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, na manhã desta quinta-feira, 23, no Paço Municipal, um pacote de investimentos de R$ 10,62 milhões voltado à criação da nova Política Municipal de Prevenção à Violência e Drogas. O programa inclui o fornecimento de bolsas, a construção de equipamentos sociais e o desenvolvimento de pesquisas voltadas à formulação de políticas públicas. Durante o evento, foram apresentados os três pilares centrais que estruturam as políticas municipais, são elas: Cuidado, Prevenção e Inteligência. O prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a importância da integração entre os investimentos e as parcerias.

“O projeto do qual faço parte acredita que não se combate o crime com violência e não se tira a população de rua com violência. O nosso projeto acolhe, cuida e implanta políticas públicas capazes de abraçar e incluir essas pessoas”, afirmou o prefeito. O secretário de Políticas sobre Drogas de Fortaleza, Tércio Nunes, explicou que o valor anunciado é inicial e deve crescer. “Há expectativa de uma nova captação de recursos, o que pode elevar o investimento total em mais R$ 20 milhões”, disse. LEIA MAIS| Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025

Centro de acolhimento serão criados até março

O primeiro pilar prevê o lançamento de três equipamentos denominados “Casa Fortaleza”, centros de acolhimento social e acesso a direitos voltados a pessoas que fazem uso problemático de substâncias. Os espaços oferecerão atendimento multidisciplinar com profissionais de psicologia, serviço social, arte, cultura, esporte, lazer, orientação jurídica e capacitação profissional.

As Casas Fortaleza seguirão os moldes dos Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (Cais), em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad). A execução será feita em cooperação com a Universidade Federal do Ceará (UFC), com investimento federal de R$ 6 milhões. De acordo com a Prefeitura, o primeiro equipamento será instalado no bairro Bom Jardim, com entrega prevista para janeiro. As outras unidades serão abertas na Messejana (fevereiro) e na Praia de Iracema (março de 2026). A vice-reitora da UFC, Diana Azevedo, celebrou o acordo de cooperação técnica com o Município.

“Um pacto que reconhece que a questão das drogas não é apenas um problema individual. É um fenômeno social, multifatorial e coletivo, que exige empatia, conhecimento e ação integrada”, destacou. LEIA TAMBÉM| Podas excessivas de árvores de Fortaleza podem configurar crime ambiental

Prevenção e oportunidades para jovens O segundo pilar foca na prevenção, priorizando uma juventude protegida e com oportunidades. Serão oferecidas 500 bolsas de R$ 500 para jovens de territórios vulneráveis, por meio do programa Pronasci Juventude, voltado à prevenção da violência e da criminalidade entre adolescentes expostos a contextos de vulnerabilidade e ao mercado ilegal de drogas.