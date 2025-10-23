Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025

Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025Mais de 390 mil imóveis no Estado foram afetados pelos furtos de cabos de energia até setembro de 2025. Fortaleza lidera ranking com mais casos
Até setembro de 2025, o Ceará registrou o furto de mais de 161 quilômetros de cabos de energia, afetando mais de 390 mil imóveis em todo o Estado. As ações criminosas resultaram em cerca de 430 ocorrências, embora a projeção para o ano aponte uma redução de 38% nos casos em relação a 2024.
Fortaleza tem três casos de roubo de fiação em menos de uma semana; VEJA
Dados foram apresentados pela Enel Ceará em parceria com a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) durante lançamento de projeto com nanotecnologia para coibir essas práticas nesta quinta-feira, 23, em Fortaleza.
A Capital lidera o ranking dos municípios com mais incidências, com 27 quilômetros de cabos subtraídos, seguida por Beberibe (22,7 km), Caucaia (12,3 km), Camocim (11 km), Aquiraz (7,5 km), Amontada (7,5 km), Jaguaribe (7 km), Cascavel (6,9 km), Acaraú (5,3 km) e Itapipoca (4,9 km).
O total de casos de furto de cabos está entre os mais de 900 registros de ações criminosas por furtos de equipamentos da rede elétrica, como condutores e outros equipamentos, identificados pela Enel no mesmo período.
Em ordem, ocorrências foram catalogadas da seguinte forma: Fortaleza (367), Aquiraz (50), Beberibe (44), Acaraú (32) e Caucaia (32).
Nanotecnologia pode ser usada para coibir crime de furto de fios elétricos
Uso de nanotecnologia pode contribuir para identificar, de forma exclusiva, cabos da companhia. A estratégia é utilizar uma tinta especial com “DNA” de identificação, aplicada diretamente nos equipamentos, gerando um código único vinculado à distribuidora.
Dessa forma, furto ou comércio irregular será passível de comprovação mediante essa análise de propriedade.
Material é transparente, resistente às condições climáticas e não interfere na operação elétrica, segundo a Enel. Ao integrar com o cobre, o objeto permanece marcado quimicamente de forma vitalícia, mesmo que seja triturado ou derretido.
Crime de furto de cabos elétricos
Furto de cabos elétricos e receptação de materiais furtados são crimes e representam riscos à população, além de prejudicarem o fornecimento de energia.
Pena prevista é de 1 a 8 anos de reclusão. Delito pode causar curto-circuito e deixar cabos energizados ao solo. Além disso, o furto de cabos afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia, interrompendo o serviço para os clientes.
Enel, com apoio dos órgãos de segurança do Ceará, tem intensificado trabalhos de investigação e de inspeção em campo, realizando visitas a sucatas e ferros-velhos pelo território.
Força-tarefa, iniciada em maio, consiste na busca por possíveis receptadores e de materiais furtados.
Além disso, também passaram a vigorar novas leis em âmbito federal (15.181/2025) e estadual (19.268/2025), que estabelecem o endurecimento de penas relativas a esse tipo de crime, com o objetivo de regular as ações de fiscalização, controle e penalização de empresas envolvidas.
De acordo com a Enel, há esforço para a substituição de cabos de cobre pela versão em alumínio ou aço cobreado em áreas com muitos episódios.
Denúncias
Enel criou uma central de segurança para denúncias 24 horas por dia, por meio do telefone 3453-4060 ou também pelo WhatsApp 85 99993-9526.
A orientação da companhia é que, caso população observe pessoas ou veículos que não estejam com o fardamento completo da distribuidora intervindo na rede, seja feita denúncia.