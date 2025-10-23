Mais de 160 km de cabos elétricos foram furtados no Ceará em 2025

Foto de apoio ilustrativo: Ceará registrou furto de mais de 161 quilômetros de cabos de energia, afetando mais de 390 mil imóveis em todo o Estado, até setembro de 2025 / Crédito: Divulgação/PMCE

Até setembro de 2025, o Ceará registrou o furto de mais de 161 quilômetros de cabos de energia, afetando mais de 390 mil imóveis em todo o Estado. As ações criminosas resultaram em cerca de 430 ocorrências, embora a projeção para o ano aponte uma redução de 38% nos casos em relação a 2024. Fortaleza tem três casos de roubo de fiação em menos de uma semana; VEJA



Dados foram apresentados pela Enel Ceará em parceria com a Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) durante lançamento de projeto com nanotecnologia para coibir essas práticas nesta quinta-feira, 23, em Fortaleza.

Nanotecnologia pode ser usada para coibir crime de furto de fios elétricos Uso de nanotecnologia pode contribuir para identificar, de forma exclusiva, cabos da companhia. A estratégia é utilizar uma tinta especial com “DNA” de identificação, aplicada diretamente nos equipamentos, gerando um código único vinculado à distribuidora. Dessa forma, furto ou comércio irregular será passível de comprovação mediante essa análise de propriedade. Material é transparente, resistente às condições climáticas e não interfere na operação elétrica, segundo a Enel. Ao integrar com o cobre, o objeto permanece marcado quimicamente de forma vitalícia, mesmo que seja triturado ou derretido.

Crime de furto de cabos elétricos Furto de cabos elétricos e receptação de materiais furtados são crimes e representam riscos à população, além de prejudicarem o fornecimento de energia. Pena prevista é de 1 a 8 anos de reclusão. Delito pode causar curto-circuito e deixar cabos energizados ao solo. Além disso, o furto de cabos afeta diretamente a qualidade do fornecimento de energia, interrompendo o serviço para os clientes. Enel, com apoio dos órgãos de segurança do Ceará, tem intensificado trabalhos de investigação e de inspeção em campo, realizando visitas a sucatas e ferros-velhos pelo território.