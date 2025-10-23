Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Igreja de Jesus Cristo promove eventos em celebração à liberdade religiosa

Igreja de Jesus Cristo promove eventos em celebração à liberdade religiosa

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizará eventos no Ceará em alusão ao Dia Internacional da Liberdade Religiosa. Confira a programação
Autor Alice Barbosa
Autor
Alice Barbosa Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Eventos em alusão ao Dia Internacional da Liberdade Religiosa, celebrado em 27 de outubro, serão realizados em Sobral e Fortaleza. Promovidos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Ceará, programação visa fortalecer o diálogo inter-religioso e promover o respeito mútuo entre pessoas de diferentes crenças.

LEIA MAIS | Congresso Espírita do Ceará celebra 30 anos, em Fortaleza

A programação ocorrerá no sábado, 25, e na quinta-feira, 30, e no dia 8 de novembro, e inclui as seguintes atividades:

  • Painel Interativo sobre Liberdade Religiosa em Fortaleza;
  • Painel temático em Sobral;
  • Workshop sobre o site FamilySearch – plataforma internacional gratuita de genealogia do mundo – direcionada aos membros da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará.

De acordo com a instituição religiosa, os painéis terão um formato dinâmico e participativo, com o intuito de destacar como o conhecimento da história familiar pode fortalecer laços de fé e identidade.

Leia mais

A expectativa da instituição religiosa é reunir fiéis mórmons, público geral de jovens, adultos, líderes religiosos, profissionais do Direito e convidados especiais para “trocar experiências, ideias e testemunhos sobre como a fé pode unir, e não dividir pessoas em um mundo cada vez mais plural”.

Segundo a Igreja, essas iniciativas buscam “construir pontes de entendimento e cooperação, celebrando a liberdade fundamental de crer, expressar e viver de acordo com as próprias convicções".

“As ações visam também estimular a reflexão sobre o valor universal da liberdade de crença para promover a paz, entendimento e convivência harmoniosa entre todas as pessoas”, ressalta.

Serviço

Painel interativo em Sobral 

  • Quando: sábado, 25 
  • Horário: 19h30min 
  • Onde: Rua João Cordeiro, 376 - Junco, Sobral 

Workshop na OAB Ceará

  • Quando: quinta-feira, 30
  • Horário: 18h
  • Onde: Avenida Washington Soares, 800 - Edson Queiroz, Fortaleza

Painel interativo em Fortaleza

  • Quando: 8 de novembro 
  • Horário: 18h
  • Onde: Rua Guilherme Moreira, 386 - Fátima, Fortaleza

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar