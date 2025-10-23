Igreja de Jesus Cristo promove eventos em celebração à liberdade religiosa

Imagem de apoio ilustrativo. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias promoverá eventos em alusão ao Dia Internacional da Liberdade Religiosa / Crédito: FABIO LIMA

Eventos em alusão ao Dia Internacional da Liberdade Religiosa, celebrado em 27 de outubro, serão realizados em Sobral e Fortaleza. Promovidos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Ceará, programação visa fortalecer o diálogo inter-religioso e promover o respeito mútuo entre pessoas de diferentes crenças. LEIA MAIS | Congresso Espírita do Ceará celebra 30 anos, em Fortaleza



Segundo a Igreja, essas iniciativas buscam “construir pontes de entendimento e cooperação, celebrando a liberdade fundamental de crer, expressar e viver de acordo com as próprias convicções". “As ações visam também estimular a reflexão sobre o valor universal da liberdade de crença para promover a paz, entendimento e convivência harmoniosa entre todas as pessoas”, ressalta. Serviço Painel interativo em Sobral Quando: sábado, 25

sábado, 25 Horário: 19h30min

19h30min Onde: Rua João Cordeiro, 376 - Junco, Sobral Workshop na OAB Ceará Quando: quinta-feira, 30

quinta-feira, 30 Horário: 18h

18h Onde: Avenida Washington Soares, 800 - Edson Queiroz, Fortaleza Painel interativo em Fortaleza