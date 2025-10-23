Igreja de Jesus Cristo promove eventos em celebração à liberdade religiosa

Igreja de Jesus Cristo promove eventos em celebração à liberdade religiosaA Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias realizará eventos no Ceará em alusão ao Dia Internacional da Liberdade Religiosa. Confira a programação
Eventos em alusão ao Dia Internacional da Liberdade Religiosa, celebrado em 27 de outubro, serão realizados em Sobral e Fortaleza. Promovidos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Ceará, programação visa fortalecer o diálogo inter-religioso e promover o respeito mútuo entre pessoas de diferentes crenças.
A programação ocorrerá no sábado, 25, e na quinta-feira, 30, e no dia 8 de novembro, e inclui as seguintes atividades:
- Painel Interativo sobre Liberdade Religiosa em Fortaleza;
- Painel temático em Sobral;
- Workshop sobre o site FamilySearch – plataforma internacional gratuita de genealogia do mundo – direcionada aos membros da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Ceará.
De acordo com a instituição religiosa, os painéis terão um formato dinâmico e participativo, com o intuito de destacar como o conhecimento da história familiar pode fortalecer laços de fé e identidade.
A expectativa da instituição religiosa é reunir fiéis mórmons, público geral de jovens, adultos, líderes religiosos, profissionais do Direito e convidados especiais para “trocar experiências, ideias e testemunhos sobre como a fé pode unir, e não dividir pessoas em um mundo cada vez mais plural”.
Segundo a Igreja, essas iniciativas buscam “construir pontes de entendimento e cooperação, celebrando a liberdade fundamental de crer, expressar e viver de acordo com as próprias convicções".
“As ações visam também estimular a reflexão sobre o valor universal da liberdade de crença para promover a paz, entendimento e convivência harmoniosa entre todas as pessoas”, ressalta.
Serviço
Painel interativo em Sobral
- Quando: sábado, 25
- Horário: 19h30min
- Onde: Rua João Cordeiro, 376 - Junco, Sobral
Workshop na OAB Ceará
- Quando: quinta-feira, 30
- Horário: 18h
- Onde: Avenida Washington Soares, 800 - Edson Queiroz, Fortaleza
Painel interativo em Fortaleza
- Quando: 8 de novembro
- Horário: 18h
- Onde: Rua Guilherme Moreira, 386 - Fátima, Fortaleza