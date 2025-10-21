UFC colhe doações para pessoas vulneráveis em ação solidária

UFC colhe doações para pessoas vulneráveis em ação solidáriaSegunda edição do evento UFC Solidária ocorre nesta quarta-feira, 22, das 8 às 16 horas, na Fadir e na Praça da Bandeira, em Fortaleza. Saiba como ajudar
Pessoas em situação de vulnerabilidade social receberão doações e serviços variados por meio de iniciativa da Universidade Federal do Ceará (UFC), a UFC Solidária, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 22, das 8 às 16 horas.
Praça da Bandeira: pessoas em situação de rua recebem serviços oferecidos pela UFC; VEJA
Ação ocorrerá nas dependências da Faculdade de Direito (Fadir) e na Praça da Bandeira, em frente à Instituição, localizadas na rua Meton de Alencar, no Centro da Capital.
Espaços são conhecidos por abrigar improvisadamente indivíduos em situações carentes.
Programação contemplará ainda emissão de documentos, atendimento médico e odontológico, vacinação, refeição comunitária e serviços de bem-estar (como cortes de cabelo).
Diante disso, podem ser doados até esta quarta: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, toalhas, lençóis, itens de higiene pessoal, brinquedos e livros infantis. Contribuições financeiras são bem-vindas via Pix ([email protected]).
De acordo com a UFC, os recursos serão destinados à compra de materiais necessários para a prestação dos serviços na data e também convertidos nos itens ofertados.
Leia mais
No primeiro semestre, sob o título Fadir Solidária, a promoção contou com a participação de projetos da Fadir. Dessa vez, com nova alcunha, a ação integra a participação de projetos e coletivos de outros cursos.
O evento é organizado pelo Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (CACB), entidade representativa dos estudantes de direito, em parceria com diversos projetos e coletivos da Universidade. A ação conta também com o apoio institucional da Reitoria da UFC, da Seção Sindical dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) e da Prefeitura de Fortaleza.
Confira pontos de coleta para doação:
- Centro Acadêmico Amélia Alba (Geografia)
- Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (Direito)
- C.A. Prof. Luiz Antônio Maciel (Gestão de Políticas Públicas)
- Centro Acadêmico Teatro (Teatro)
- Centro Acadêmico de Enfermagem Grasiela Barroso (Enfermagem)
- CA XII de Maio (Medicina)
- Liga de Endocrinologia e Metabologia – Liem (Famed)
- Clínica Jurídica de Inovação Pedagógica – CJIP (Feaac)
Serviço
2ª edição do UFC Solidária
- Quando: nesta quarta-feira, 22
- Onde: Faculdade de Direito (Fadir) e Praça da Bandeira | rua Meton de Alencar, bairro Centro - Fortaleza (CE)
- Horários: das 8 às 16 horas
- Pix: [email protected]
- Mais informações: @ufcinforma