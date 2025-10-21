UFC colhe doações para pessoas vulneráveis em ação solidária

Segunda edição do evento UFC Solidária ocorre nesta quarta-feira, 22, das 8 às 16 horas, na Fadir e na Praça da Bandeira, em Fortaleza. Saiba como ajudar

Pessoas em situação de vulnerabilidade social receberão doações e serviços variados por meio de iniciativa da Universidade Federal do Ceará (UFC), a UFC Solidária , em Fortaleza , nesta quarta-feira, 22, das 8 às 16 horas.

Ação ocorrerá nas dependências da Faculdade de Direito (Fadir) e na Praça da Bandeira, em frente à Instituição, localizadas na rua Meton de Alencar, no Centro da Capital.

Espaços são conhecidos por abrigar improvisadamente indivíduos em situações carentes.

Programação contemplará ainda emissão de documentos, atendimento médico e odontológico, vacinação, refeição comunitária e serviços de bem-estar (como cortes de cabelo).

Diante disso, podem ser doados até esta quarta: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, toalhas, lençóis, itens de higiene pessoal, brinquedos e livros infantis. Contribuições financeiras são bem-vindas via Pix ([email protected]).