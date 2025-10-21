Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UFC colhe doações para pessoas vulneráveis em ação solidária

Segunda edição do evento UFC Solidária ocorre nesta quarta-feira, 22, das 8 às 16 horas, na Fadir e na Praça da Bandeira, em Fortaleza. Saiba como ajudar
Atualizado às
Kaio Pimentel
Pessoas em situação de vulnerabilidade social receberão doações e serviços variados por meio de iniciativa da Universidade Federal do Ceará (UFC), a UFC Solidária, em Fortaleza, nesta quarta-feira, 22, das 8 às 16 horas.

Praça da Bandeira: pessoas em situação de rua recebem serviços oferecidos pela UFC; VEJA

Ação ocorrerá nas dependências da Faculdade de Direito (Fadir) e na Praça da Bandeira, em frente à Instituição, localizadas na rua Meton de Alencar, no Centro da Capital. 

Espaços são conhecidos por abrigar improvisadamente indivíduos em situações carentes. 

Programação contemplará ainda emissão de documentos, atendimento médico e odontológico, vacinação, refeição comunitária e serviços de bem-estar (como cortes de cabelo).

Diante disso, podem ser doados até esta quarta: alimentos não perecíveis, roupas, calçados, toalhas, lençóis, itens de higiene pessoal, brinquedos e livros infantis. Contribuições financeiras são bem-vindas via Pix ([email protected]).

De acordo com a UFC, os recursos serão destinados à compra de materiais necessários para a prestação dos serviços na data e também convertidos nos itens ofertados.

No primeiro semestre, sob o título Fadir Solidária, a promoção contou com a participação de projetos da Fadir. Dessa vez, com nova alcunha, a ação integra a participação de projetos e coletivos de outros cursos.

O evento é organizado pelo Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (CACB), entidade representativa dos estudantes de direito, em parceria com diversos projetos e coletivos da Universidade. A ação conta também com o apoio institucional da Reitoria da UFC, da Seção Sindical dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) e da Prefeitura de Fortaleza.

Confira pontos de coleta para doação:

  1. Centro Acadêmico Amélia Alba (Geografia)
  2. Centro Acadêmico Clóvis Beviláqua (Direito)
  3. C.A. Prof. Luiz Antônio Maciel (Gestão de Políticas Públicas)
  4. Centro Acadêmico Teatro (Teatro)
  5. Centro Acadêmico de Enfermagem Grasiela Barroso (Enfermagem)
  6. CA XII de Maio (Medicina)
  7. Liga de Endocrinologia e Metabologia – Liem (Famed)
  8. Clínica Jurídica de Inovação Pedagógica – CJIP (Feaac)

Serviço

2ª edição do UFC Solidária

  • Quando: nesta quarta-feira, 22
  • Onde: Faculdade de Direito (Fadir) e Praça da Bandeira | rua Meton de Alencar, bairro Centro - Fortaleza (CE)
  • Horários: das 8 às 16 horas
  • Pix: [email protected]
  • Mais informações: @ufcinforma


