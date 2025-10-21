Fortaleza promove segundo Dia D de vacinação contra a raiva em novembro

Segundo Dia D de vacinação ocorre em novembro / Crédito: Samuel Setubal

A Prefeitura de Fortaleza realizará, no dia 8 de novembro, o segundo Dia D de Vacinação como parte da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025. A iniciativa tem como objetivo imunizar mais de 400 mil animais contra a raiva, doença contagiosa que também afeta humanos e é considerada letal em quase 100% dos casos. As vacinas estarão disponíveis das 8 às 17 horas, atendendo agora as Regionais 2, 4 e 6, com 120 pontos disponíveis em locais estratégicos. No primeiro dia, foram disponibilizadas vacinas nos bairros das Regionais 1, 3 e 5, totalizando mais de 250 pontos de vacinação ao todo.

A imunização é indicada para cães e gatos a partir dos três meses de idade, exceto fêmeas gestantes e animais debilitados ou em período de recuperação de doenças. Os cães devem ir com coleira e, no caso dos mais agressivos, também com focinheira. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas ou acidentes. A condução dos animais deve ser realizada por adultos.

Para além da campanha Além do período da campanha, a vacina é ofertada durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na Rua Betel, 2890 – Itaperi, de domingo a domingo, das 8 às 17 horas. As vacinas também estão disponíveis nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), localizadas nos equipamentos abaixo. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Box de Zoonose no Posto de Saúde Aída Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Box de Zoonose no Posto de Saúde João Medeiros (Av. Dom Aloísio Lorscheider, 982 - Vila Velha)

Box de Zoonose no Posto de Saúde Paulo Marcelo (Rua 25 de Março, 607 - Centro)

Box de Zoonose no Posto de Saúde Maciel de Brito (Rua 602, 2 - Conj. Ceará)

Box de Zoonose no Posto de Saúde Messejana (Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana)

Box de Zoonose Autran Nunes (Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes)

Box de Zoonose Conjunto Ceará (Av. A, s/n - Conjunto Ceará)