Polícia Civil resgata médico de cativeiro na Granja Lisboa

Polícia Civil resgata médico de cativeiro na Granja LisboaO médico foi libertado do cativeiro localizado no bairro Granja Lisboa. Dois suspeitos do crime foram presos. Nenhum valor chegou a ser transferido
Um médico de 38 anos foi mantido como refém por criminosos em Fortaleza, com o objetivo de obrigá-lo a fazer transferências por Pix a eles. Dois suspeitos do crime foram presos em flagrante e o médico foi libertado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).
Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), na terça-feira, 21, policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) foram acionados para investigar o desaparecimento do profissional de saúde. De acordo com a PC-CE, ele foi abordado pelos criminosos enquanto trafegava no próprio carro pelo Centro de Fortaleza.
Com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), os policiais da DAS obtiveram indícios de que a vítima estava em um cativeiro localizado no bairro Granja Lisboa.
Na manhã de quarta-feira, 22, foi montada campana em frente à casa suspeita e, após desconfiarem de uma movimentação na residência, os agentes de segurança entraram no imóvel e localizaram a vítima trancada em um dos cômodos.
No local, foram presos Iuri Alves de Aguiar, de 19 anos, e Jefferson Araujo Silva, de 36 anos, que foram reconhecidos pela vítima como parte do grupo que praticou o crime. Outras duas pessoas foram abordadas nas proximidades do cativeiro, mas liberadas por não haver provas de que teriam participado da ação.
“Os policiais civis aduziram ainda que o veículo da vítima foi recuperado, e um simulacro de arma de fogo foi encontrado na cozinha da residência”, consta no APF.
“A PC-CE segue com as investigações, por meio da DAS”, afirmou, em nota, a corporação, que ainda ressaltou que nenhum valor financeiro chegou a ser transferido.
Iuri e Jefferson foram autuados pelos crimes de roubo qualificado mediante o uso de arma de fogo, extorsão mediante restrição de liberdade e associação criminosa. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 23.
"A conduta investigada é de gravíssima natureza, consistente em sequestro de pessoa para fins criminosos, fato que causou grande repercussão social, em especial pelo fato de a vítima ser um profissional da saúde conhecido e pelo modus operandi empregado, o confinamento da vítima em cativeiro e a utilização de simulacro de arma de fogo", afirmou na decisão o juiz Maurício Fernandes Gomes.