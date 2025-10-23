Polícia Civil resgata médico de cativeiro na Granja Lisboa

Ação foi realizada pelos policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS). Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Igor de Melo, em 24/04/2012

Um médico de 38 anos foi mantido como refém por criminosos em Fortaleza, com o objetivo de obrigá-lo a fazer transferências por Pix a eles. Dois suspeitos do crime foram presos em flagrante e o médico foi libertado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), na terça-feira, 21, policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) foram acionados para investigar o desaparecimento do profissional de saúde. De acordo com a PC-CE, ele foi abordado pelos criminosos enquanto trafegava no próprio carro pelo Centro de Fortaleza.

“Os policiais civis aduziram ainda que o veículo da vítima foi recuperado, e um simulacro de arma de fogo foi encontrado na cozinha da residência”, consta no APF. “A PC-CE segue com as investigações, por meio da DAS”, afirmou, em nota, a corporação, que ainda ressaltou que nenhum valor financeiro chegou a ser transferido. Iuri e Jefferson foram autuados pelos crimes de roubo qualificado mediante o uso de arma de fogo, extorsão mediante restrição de liberdade e associação criminosa. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 23.