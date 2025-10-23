Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia Civil resgata médico de cativeiro na Granja Lisboa

O médico foi libertado do cativeiro localizado no bairro Granja Lisboa. Dois suspeitos do crime foram presos. Nenhum valor chegou a ser transferido
Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Tipo Notícia

Um médico de 38 anos foi mantido como refém por criminosos em Fortaleza, com o objetivo de obrigá-lo a fazer transferências por Pix a eles. Dois suspeitos do crime foram presos em flagrante e o médico foi libertado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), na terça-feira, 21, policiais da Delegacia Antissequestro (DAS) foram acionados para investigar o desaparecimento do profissional de saúde. De acordo com a PC-CE, ele foi abordado pelos criminosos enquanto trafegava no próprio carro pelo Centro de Fortaleza.

Com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), os policiais da DAS obtiveram indícios de que a vítima estava em um cativeiro localizado no bairro Granja Lisboa.

Na manhã de quarta-feira, 22, foi montada campana em frente à casa suspeita e, após desconfiarem de uma movimentação na residência, os agentes de segurança entraram no imóvel e localizaram a vítima trancada em um dos cômodos.

No local, foram presos Iuri Alves de Aguiar, de 19 anos, e Jefferson Araujo Silva, de 36 anos, que foram reconhecidos pela vítima como parte do grupo que praticou o crime. Outras duas pessoas foram abordadas nas proximidades do cativeiro, mas liberadas por não haver provas de que teriam participado da ação.

“Os policiais civis aduziram ainda que o veículo da vítima foi recuperado, e um simulacro de arma de fogo foi encontrado na cozinha da residência”, consta no APF.

“A PC-CE segue com as investigações, por meio da DAS”, afirmou, em nota, a corporação, que ainda ressaltou que nenhum valor financeiro chegou a ser transferido.

Iuri e Jefferson foram autuados pelos crimes de roubo qualificado mediante o uso de arma de fogo, extorsão mediante restrição de liberdade e associação criminosa. Ambos tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta quinta-feira, 23.

“A conduta investigada é de gravíssima natureza, consistente em sequestro de pessoa para fins criminosos, fato que causou grande repercussão social, em especial pelo fato de a vítima ser um profissional da saúde conhecido e pelo modus operandi empregado, o confinamento da vítima em cativeiro e a utilização de simulacro de arma de fogo”, afirmou na decisão o juiz Maurício Fernandes Gomes.

