Guardiãs de crianças e adolescentes órfãos são atendidas em mutirão da Defensoria

Maria da Conceição está dando entrada no processo de adoção de uma criança que ela acolheu desde os 21 dias de nascido / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As pessoas interessadas em adotar e os guardiões de crianças e adolescentes em situação de orfandade receberam atendimento da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) nesta quarta-feira, 22, para regularização da guarda durante o mutirão Abraçar, em Fortaleza.



Os atendimentos da ação iniciaram na terça-feira, 21, e seguem até quinta-feira, 23, na carreta da DPCE, estacionada em frente à sede do Núcleo de Atendimento da Infância e da Juventude (Nadij), no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. A irregularidade ocorre quando uma criança está sendo cuidada por uma família (que pode ser um parente, um vizinho, um amigo, ou uma madrinha) por um longo período, mas não há representação legal judicialmente regulamentada. Durante a iniciativa, serão atendidas 57 pessoas previamente inscritas. Dentre as famílias inscritas nesta edição, há casos de crianças e adolescentes que foram informalmente adotados por outras famílias e nunca regularizaram a situação, ou foram criados por parentes e desejam sair da informalidade. As situações de orfandade envolvem crianças e adolescentes que perderam os pais ou principais cuidadores para a violência urbana; feminicídio ou em decorrência de doenças graves.

Uma das guardiãs que aguardavam atendimento, Maria da Conceição Silva, 48, está dando entrada no processo de adoção de uma criança que acolheu desde os 21 dias de nascida, após a mãe biológica ter sido assassinada. “A mãe dele foi retirada da nossa comunidade. Ela foi expulsa, não foi retirada. Levaram ela e ela foi encontrada morta três dias depois”, relata Maria, proprietária de uma quitanda de frutas, sem saber a motivação da violência. A guardiã detalha a situação de abandono da criança, que ficou "jogada" e passou por muitas mãos até que Maria, que trabalha há 20 anos com projetos comunitários, decidiu acolhê-la.

“Quando eu conheci a história dele, eu tentei me aproximar da história, porque nem a própria família dela, que convivia na comunidade, quiseram a criança. Eles foram embora e a criança ficou jogada na comunidade”, recorda. A situação do menino é particularmente vulnerável, pois ele não foi registrado pela falecida mãe. Maria conta que sua principal motivação para buscar o processo legal de adoção é a necessidade de regularizar a situação dele — que ainda não possui registro civil. Ela usa apenas a certificação de "nascido vivo" — para matricular na escola e garantir acesso pleno a tratamentos médicos e outros benefícios.

Maria da Conceição buscou ajuda legal após cinco anos de convivência para garantir o registro e a guarda definitiva. Ela explica que foi orientada a ter um período de adaptação de cinco anos antes de dar entrada na papelada e agora sente que é o momento certo para registrar legalmente a criança. A regra para a adoção legal no Brasil é se inscrever no Sistema Nacional de Adoção (SNA) e adotar uma criança ou adolescente que esteja disponível para adoção, geralmente aqueles que estão em acolhimento (abrigos) ou em famílias acolhedoras. De acordo com a defensora pública Noêmia Landim, supervisora do Nadij, a Defensoria Pública atua estritamente dentro da lei.