Pesquisadores cearenses vencem prêmio nacional de Economia e Clima

Com as mudanças climáticas, o calor passa a impactar inclusive o aprendizado dos alunos, conforme mostra a pesquisa vencedora / Crédito: FÁBIO LIMA

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) venceram a primeira edição do Prêmio iCS de Economia e Clima com o estudo “Impacto de choques extremos de chuva sobre o desempenho educacional de estudantes urbanos vulneráveis: evidências do Brasil”. O trabalho é assinado por Alesandra Benevides, Francisca Letícia Ferreira de Lima, Rafael Barros Barbosa e Fernando Daniel de Oliveira Mayorga.

"Receber essa premiação do HUB é muito especial para nós, porque dá visibilidade a pesquisas que, muitas vezes, ficam restritas às revistas acadêmicas e não chegam à população ou aos gestores que podem transformar a realidade das pessoas", afirma Alesandra Benevides. "Em um ano de COP 30, isso se torna ainda mais importante, permitindo que nosso trabalho contribua, de fato, para o debate e para a tomada de decisões. Estou muito feliz, junto com toda a equipe, por termos sido reconhecidos dessa forma", completa.

O POVO+ | Confira o especial Mudanças Climáticas no Ceará Segundo o HUB de Economia e Clima do Instituto Clima e Sociedade (iCS) responsável pelo prêmio, o objetivo da iniciativa é reconhecer pesquisas que contribuam para a integração entre a economia e a agenda climática, estimulando o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis. Prêmio iCS de Economia e Clima teve outras pesquisas premiadas O segundo lugar foi concedido a Luccas Assis Attílio, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com o estudo “Desmatamento da Amazônia e emissões de CO₂: uma abordagem macroeconômica usando o Vetor Global Autorregressivo”.

A pesquisa analisa as relações entre desmatamento, emissões de gases de efeito estufa e variáveis econômicas globais, destacando fatores como comércio internacional, preço de commodities e câmbio. Em terceiro lugar ficou o trabalho “Cultivando o Progresso: Os Impactos do Crédito para o Investimento Agrícola no Brasil”, desenvolvido por Luciano Machado, Wagner Oliveira, André Sant’Anna e Priscila Souza, da Universidade Federal Fluminense (UFF). O estudo avaliou os efeitos do crédito rural sobre a produção e a produtividade, considerando o papel do financiamento na intensificação da atividade agropecuária sem expansão de áreas de vegetação nativa.