Pesquisadores cearenses vencem prêmio nacional de Economia e Clima

Pesquisadores cearenses vencem prêmio nacional de Economia e ClimaO 1º Prêmio iCS de Economia e Clima condecorou estudo que analisa relação entre eventos climáticos e desempenho educacional
Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) venceram a primeira edição do Prêmio iCS de Economia e Clima com o estudo “Impacto de choques extremos de chuva sobre o desempenho educacional de estudantes urbanos vulneráveis: evidências do Brasil”.
O trabalho é assinado por Alesandra Benevides, Francisca Letícia Ferreira de Lima, Rafael Barros Barbosa e Fernando Daniel de Oliveira Mayorga.
A pesquisa analisou como eventos climáticos extremos, especialmente períodos prolongados de chuvas intensas, influenciam o aprendizado de estudantes em áreas urbanas.
O estudo identificou que esses fenômenos têm impacto direto na aprendizagem em disciplinas como Matemática e Língua Portuguesa, com efeitos de longo prazo na formação de capital humano. Os resultados também indicam diferenças de impacto entre grupos de alunos.
“Receber essa premiação do HUB é muito especial para nós, porque dá visibilidade a pesquisas que, muitas vezes, ficam restritas às revistas acadêmicas e não chegam à população ou aos gestores que podem transformar a realidade das pessoas", afirma Alesandra Benevides.
"Em um ano de COP 30, isso se torna ainda mais importante, permitindo que nosso trabalho contribua, de fato, para o debate e para a tomada de decisões. Estou muito feliz, junto com toda a equipe, por termos sido reconhecidos dessa forma”, afirma Alesandra Benevides", completa.
O POVO+ | Confira o especial Mudanças Climáticas no Ceará
Segundo o HUB de Economia e Clima do Instituto Clima e Sociedade (iCS) responsável pelo prêmio, o objetivo da iniciativa é reconhecer pesquisas que contribuam para a integração entre a economia e a agenda climática, estimulando o desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis.
Prêmio iCS de Economia e Clima teve outras pesquisas premiadas
O segundo lugar foi concedido a Luccas Assis Attílio, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com o estudo “Desmatamento da Amazônia e emissões de CO₂: uma abordagem macroeconômica usando o Vetor Global Autorregressivo”.
A pesquisa analisa as relações entre desmatamento, emissões de gases de efeito estufa e variáveis econômicas globais, destacando fatores como comércio internacional, preço de commodities e câmbio.
Em terceiro lugar ficou o trabalho “Cultivando o Progresso: Os Impactos do Crédito para o Investimento Agrícola no Brasil”, desenvolvido por Luciano Machado, Wagner Oliveira, André Sant’Anna e Priscila Souza, da Universidade Federal Fluminense (UFF).
O estudo avaliou os efeitos do crédito rural sobre a produção e a produtividade, considerando o papel do financiamento na intensificação da atividade agropecuária sem expansão de áreas de vegetação nativa.
Sobre o Prêmio iCS de Economia e Clima e o Instituto Clima e Sociedade (iCS)
O Prêmio iCS de Economia e Clima é uma iniciativa do HUB de Economia e Clima, criado pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS). A premiação reconhece estudos desenvolvidos por doutores vinculados a instituições de ciência e tecnologia no Brasil.
Os trabalhos foram avaliados por uma comissão de especialistas com base em critérios como relevância macroeconômica, qualidade metodológica e potencial de impacto sobre políticas públicas. Os três primeiros colocados receberam prêmios de R$ 20 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil.
O Instituto Clima e Sociedade (iCS) é uma organização filantrópica criada em 2015, no mesmo ano do Acordo de Paris. Seu objetivo é apoiar projetos e instituições que promovam o enfrentamento das mudanças climáticas, o fortalecimento da economia brasileira e a redução das desigualdades.
O instituto atua no financiamento e articulação de iniciativas voltadas à transição para uma economia de baixo carbono e ao desenvolvimento sustentável.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente