Podas excessivas de árvores de Fortaleza podem configurar crime ambiental

Moradores de Fortaleza têm denunciado a realização de podas drásticas em árvores. De acordo com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 16246-1), é permitido retirar até 25% da copa da árvore, preservando os outros 75%. No entanto, as reclamações indicam que as podas realizadas em diferentes bairros estariam removendo grande parte das copas, deixando apenas o tronco e poucos galhos.

Na esquina da av. Senador Virgílio Távora com rua Vicente Linhares, no bairro Aldeota, duas árvores tiveram quase todos os galhos removidos. Funcionária de uma loja nas proximidades, Vânia Sousa, 49, conta que as estruturas foram podadas no final de setembro. Agora, a sombra que havia antes no local no período da tarde faz falta. "Deviam ter feito só aquela manutenção normal mesmo, só o suficiente pra não atrapalhar a visibilidade. De tarde, o sol pega forte e essa sombra fazia muita diferença. As duas fazem muita falta para todo mundo que passa por aqui", declara.

Outro ponto que passou por podas recentemente foi o cruzamento da rua Leonardo Mota com rua Vicente Linhares, também na Aldeota. No local, havia castanholas que, segundo moradores, foram podadas na segunda semana de outubro. Após o procedimento, restaram apenas alguns troncos e poucos galhos. A arquiteta Kaíla Lima, 42, moradora do bairro Meireles, passa constantemente pelos locais e destaca que as podas deveriam ser apenas um ajuste, justamente para garantir a segurança no ambiente urbano. "Jamais deveria ser feita da forma como vem sendo feita. O impacto aparece em tudo: na falta de sombra, no aumento do calor, na perda da vida que existia ao redor. Além disso, as aves e outros animais que viviam ali perdem o habitat, já que a copa foi completamente ceifada", diz.

A moradora destaca que a situação agrava ainda mais a já limitada arborização das vias de Fortaleza. "A gente já tem uma cobertura vegetal muito pequena na cidade. Às vezes, há algumas no canteiro central, mas nas calçadas mesmo você passa por quadras e mais quadras inteiras sem ver árvores plantadas nas calçadas". De acordo com o professor do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Lamartine Oliveira, ambos os casos podem ser considerados como podas excessivas de árvores. Segundo ele, as podas excessivas são consideradas crime ambiental, pois fazem com que a árvore perca grande parte da sua estrutura funcional e comprometa sua sobrevivência.

“Há uma região na base do galho que deve ser respeitada, chamada crista. Ao realizar o corte um pouco acima dessa região, a árvore não consegue cicatrizar adequadamente. Essa parte tende a apodrecer, tornando-se porta de entrada para pragas e doenças”, afirma. Conforme o especialista, uma poda mal executada pode elevar em até 60% o risco de colapso da árvore, que pode perder grandes galhos ou até cair completamente. “Mesmo quando não há colapso [imediato], o excesso de podas sem critério técnico enfraquece o indivíduo e pode levar à morte precoce. Árvores que poderiam viver 100, 120 ou 150 anos acabam morrendo com 15 ou 30 anos”, completa.

Mesmo quando se trata de espécies consideradas invasoras, como o Nim indiano, a poda irregular ainda causa prejuízos à arborização urbana. Um exemplo pode ser visto na Avenida Radialista José Lima Verde, no bairro Barra do Ceará, onde duas árvores dessa espécie, localizadas no canteiro central, foram podadas até o caule.