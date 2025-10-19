Visita guiada à Estação João Felipe resgata história da ferrovia e sua importância para Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL,19.10.2025: Visita guiada à antiga estação ferroviária João Felipe. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

Entre trilhos antigos, maquetes e memórias, a antiga Estação Ferroviária João Felipe, hoje parte do Complexo Cultural Estação das Artes, segue viva como símbolo da transformação de Fortaleza. O público que participou da visita mediada neste domingo, 19, pôde revisitar um dos espaços mais simbólicos da história de Fortaleza. A Estação foi desativada em 2014, mas segue viva como símbolo de memória. A restauração transformou o local em um espaço de convivência e arte, abrigando o Museu Ferroviário do Ceará, a Pinacoteca e eventos culturais.

Décadas depois, entre 1915 e 1932, novas secas devastaram o Ceará e resultaram na criação de campos de concentração em Fortaleza, usados pelo governo como forma de conter o avanço de retirantes. Esses episódios marcaram profundamente a relação da Cidade com o sertão e com o próprio desenvolvimento urbano. José Américo Oliveira, corretor de imóveis, relembrou suas experiências passadas ao usar o trem para viajar a Itapipoca e para visitar sua avó, complementando suas memórias com as informações fornecidas pelo guia. Ele destacou que a visita foi uma oportunidade de reviver o movimento da estação na época e de resgatar aspectos históricos de Fortaleza e do Ceará que muitas vezes são esquecidos, incluindo referências aos campos de concentração e à história da abolição. “Eu frequentava a Estação para pegar o trem até a cidade de Itapipoca, mas ele continuava até o Piauí. Era bom porque ao viajar à noite tinha restaurante, jantávamos no trem. Às vezes eu pegava para ir à casa da minha avó em Itaperi, depois da Parangaba. Eu sou curioso com a história, principalmente aqui de Fortaleza, do Ceará. Essa questão dos campos de concentrações que ele (o guia) acabou falando, porque é esquecida propositalmente, que é escondida na história do Ceará. É uma contradição o Ceará, terra da Luz, por ter libertado os escravos, por ser a primeira província a libertar. Na realidade, a primeira foi a atual Redenção, um ano antes”, esclarece.

A estação nasceu dentro do contexto do progresso. Entre seus idealizadores estava o engenheiro Francis Reginald Hull, e sua construção envolveu retirantes que migraram durante a Grande Seca de 1877, quando 100 mil pessoas deixaram o interior em busca de sobrevivência. Muitos foram empregados na construção dos trilhos e das estruturas da estação, em condições precárias e análogas à escravidão, enquanto barracamentos eram erguidos para abrigá-las. No entorno da Estação João Felipe surgiram armazéns e o antigo chalé onde hoje funciona a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE). Entre 1920 e 1930, as oficinas ferroviárias foram transferidas para a atual avenida Francisco Sá, que na época era conhecida como Estrada do Urubu, origem do nome Oficina Urubu, ainda lembrado por antigos ferroviários.

De férias em Fortaleza, Cláudia Kautzman, filosofa e bibliotecária, relatou que buscava compreender melhor a cultura e a história local. Para ela, essa experiência foi importante, especialmente por ser de Santa Catarina, pois permitiu conhecer a estrutura histórica da cidade, a influência da ferrovia na migração e no crescimento populacional, além de entender a economia e a cultura da região. “Querendo ou não, há uma comparação entre o Sul e o Nordeste. A partir das explicações que foram feitas deu para perceber que historicamente, por exemplo, o êxodo rural teve outros motivos, os climáticos. Principalmente sobre a seca. Como essa ferrovia teve influência nessa migração das pessoas, influenciou também a estrutura de fortaleza, e na organização desse espaço e das culturas trazidas para cá”, diz. Durante o governo de Getúlio Vargas, em 1946, a antiga Estação Central foi rebatizada como Estação João Felipe, em homenagem ao político cearense natural de Trairi. A estrutura foi construída de forma simbólica, sendo uma cidade do progresso, com arquitetura europeia e valores urbanos, de frente para a civilização e de costas para o mar.