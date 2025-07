Deputada bolsonarista diz que imigrantes de SC 'nem sempre compartilham nossos valores'

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) afirmou em uma live no domingo, 29, que está preocupada que o fluxo migratório para Santa Catarina pode afetar o perfil conservador do estado. "Quem chega nem sempre compartilha dos nossos valores", diz a catarinense.

De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a região sul, impulsionada por Santa Catarina, teve o maior saldo de entrada de imigrantes do país (362 mil), superando São Paulo.