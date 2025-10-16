Assombros e memórias guiam rota imersiva no cemitério São João Batista

Visita ao Cemitério São João Batista, no Centro da Capital, é marcada por aula interativa sobre história do Ceará / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

A estudante Carla Mirela Olímpio, 18, é apaixonada pela história do Ceará. Foi o interesse pela memória local que guiou a jovem ao Cemitério São João Batista, no Centro da Capital, na noite da última sexta-feira, 10, onde cerca de 100 pessoas aguardavam o início do projeto “Assombros e Memórias”. A ação, uma parceria entre o grupo Fortaleza Necrópole e o influenciador Samuel Jacinto, promove uma sala de aula a céu aberto no espaço centenário. O diferencial? As histórias, que englobam figuras marcantes do Estado, acontecem à noite.

"Eu gosto muito de visitar lugares antigos, principalmente aqui pelo Centro. Então, vir aqui, vivenciar a história que aconteceu e tudo mais, para mim é gratificante", comenta a estudante. Ela aponta, com interesse, na direção do túmulo de Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, o Senador Pompeu. "Eu gosto da história da família Pompeu, porque tem várias coisas, e eu queria muito ver", diz. Antes da consolidação da iniciativa "Assombros e Memórias", durante o mês de outubro, a ideia de aulas interativas partiu de uma inquietação do professor de História Sandoval Matoso, um dos organizadores do projeto.



“Desde 2021, eu começo a desenvolver um trabalho de ocupação do Centro, contando a História de uma maneira diferente, experimental, sensorial, a partir dos cinco sentidos”, explica Matoso. “As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer que Fortaleza vai além da praia, inclusive nós fortalezenses”. A experiência começa em caminhadas pelo bairro histórico da cidade, mas logo evolui — “Depois de um tempo, eu pensei: ‘Por que não o cemitério?’”. Em seguida, as visitações, realizadas no período da manhã, chamaram a atenção do público. “De certa forma, nós ocidentais temos uma relação muito intensa e estranha com a morte, com o transcendente. É um povo muito espiritualizado, mas quando fala da morte, quando fala desses espaços, gera um bloqueio”, aponta o historiador, que vê no projeto uma chance de lançar novos questionamentos sobre a temática.

A decisão foi certeira: o historiador e filósofo Thiago Roque, que co-organiza as visitações, ressalta uma procura intensa nas redes sociais, o que levou à adição de uma data extra. "Na atividade de hoje, eu tive que responder acho que mais de 250 pessoas pedindo vaga", diz.

‘Assombros e Memórias’: projeto chama atenção do público cearense Quem consegue garantir um lugar entre os visitantes, não esconde a celebração e faz questão de se vestir a caráter. É o caso dos primos Larissa, 30, e Dalton Duarte, 28, que participam do projeto pela primeira vez. “Eu já tinha essa capa na minha casa, e pensei: ‘Poxa, eu tô indo no cemitério, eu quero vestir uma capa para eu particularmente me sentir mais seguro’. Eu também queria vir com a minha cabeça coberta, mas só tinha esse daqui”, explica Dalton, apontando para o chapéu de couro nordestino que está usando. Já Larissa, trajando uma blusa com a estampa da personagem Wandinha Addams, se revela ansiosa para conhecer a história dos “milagreiros” do Cemitério São João Batista.