Poço da Draga celebra 119 anos com resistência, memória e cuidado ambiental

A festa é um ato de legitimação, e está diretamente ligada à inauguração do primeiro Porto de Fortaleza (1906), a Ponte Metálica, também conhecida como Ponte Velha. / Crédito: FERNANDA BARROS

A comunidade litorânea do Poço da Draga, em Fortaleza, celebra seus 119 anos de história com uma programação que envolve moradores, parceiros e visitantes. A festa começou na quinta-feira, 22, e segue até 26 de maio, data que remete diretamente à inauguração do primeiro porto da cidade, a Ponte Metálica, também conhecida como Ponte Velha, construída em 1906.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Poço da Draga é uma das ocupações mais antigas da capital cearense, localizada na Rua dos Tabajaras, vizinha ao Centro Cultural Dragão do Mar, Caixa Cultural e à Indústria Naval do Ceará (Inace). A comunidade nasceu ligada às tentativas de consolidação de um porto para Fortaleza, abrigando inicialmente pescadores, marisqueiras, trabalhadores portuários e migrantes do interior, que fugiam da seca em busca de melhores condições de vida. LEIA TAMBÉM| Poço da Draga terá projeto de requalificação para 500 casas, diz Evandro Resistência que vem de longe Sérgio Rocha, mais conhecido como Serginho, é geógrafo, historiador e guia do projeto “Rolé Expresso da Draga”, passeio que resgata a memória do território. Ele lembra que a primeira celebração dos aniversários do Poço começou em 2008, quando a comunidade completou 102 anos, em meio à ameaça da construção do Aquário Ceará.

A mobilização surgiu como resposta à falta de planejamento para o antigo porto e à ausência de políticas públicas para a área, em contraste com a proposta do Aquário, que, segundo Serginho, “não tinha vínculo local nem coerência com os usos da praia, como o surf e a pesca”. Desde então, a celebração cresceu, ocupando também o entorno do pavilhão da comunidade e atraindo cada vez mais apoio e participação. "Nada sobre nós sem nós”, lema deste evento criado por Cássia, enfatiza a necessidade de a cidade conhecer a essência e o “amor que os moradores têm por cada metro quadrado do Poço da Draga”, segundo ela. Crédito: FERNANDA BARROS Para Cassia Vasconcelos, articuladora social do Poço da Draga, a comemoração dos 119 anos tem um papel fundamental na afirmação da identidade da comunidade. Filha e neta de portuários, ela ressalta que o evento serve para chamar a atenção da Cidade para a história e as potencialidades do Poço.

“Nosso objetivo é trazer o olhar da cidade para a nossa comunidade e para tudo o que temos de potência aqui. As decisões sobre o nosso território precisam passar por nós, moradores”, destaca Cásia, reforçando a luta contra a especulação imobiliária que ameaça o espaço. Plantio e conexão com a natureza

Ação de plantio de árvores na comunidade do Poço da Draga. Crédito: FERNANDA BARROS A programação do dia 24 começou de forma simbólica e potente: o plantio de cerca de 40 mudas de árvores, entre nativas e frutíferas, como acerola, pitanga, murici e coqueiro, na faixa de praia da comunidade.

A ação foi organizada em parceria com o coletivo socioambiental “Nosso Ceará”, fundado por André Comaru, que explica o propósito do grupo: “Nosso trabalho surge como resposta ao descaso com a natureza na região da Praia de Iracema e do Poço da Draga. Nosso objetivo é fortalecer a relação da comunidade com o ambiente que ela ocupa.” A mãe, Carolina Araújo, levou Helena, de 7 anos, e Isadora, de 4 anos, para acompanhar o plantio de mudas. Crédito: FERNANDA BARROS O plantio reuniu moradores, crianças e visitantes. A pequena Helena, de 7 anos, acompanhada da mãe, Carolina Araújo, e da irmã, Isadora, de 4 anos, resume a experiência de forma simples e poderosa: “A melhor parte foi plantar e tirar o lixo.”