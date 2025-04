Por trás de lutas e vitórias: há 299 anos nascia a Terra da Luz

Assim começa o hino de Fortaleza, que foi cantado pela primeira vez em 16 de novembro de 1957. Mas, antes de ter seu hino definido e se tornar o 4° município mais populoso do Brasil — de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística —, primeiro, a Terra da Luz teve de ser elevada à categoria de vila, em 13 de abril de 1726. Na data de hoje, Fortaleza completa 299 anos de muitas histórias e conquistas.

“Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu Em redor, para a glória do Norte, a Cidade sorrindo cresceu No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos do céu que são teus E das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus”.

Entre as cidades nordestinas, Fortaleza é a segunda mais populosa do Brasil , de acordo com os dados do Censo Demográfico 2022 , do IBGE. Confira abaixo o ranking:

“O território onde hoje está Fortaleza foi originalmente habitado por povos indígenas, notadamente da etnia Potiguara. A região chamava Iara, no delírio místico visionário do José de Alencar, que significa ’onde canta a Jandaia’ ”, é o que explica o historiador e presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Impah), Evaldo Lima.

Ele cita as ruas Castro e Silva Antigamente era conhecida como Rua das Flores, porque ligava a catedral ao cemitério. Quando aconteciam cortejos fúnebres, as flores iam caindo. , e a Barão do Rio Branco Levava o nome de Rua Formosa, devido a formosura do local. , como exemplos de lugares que tiveram outros nomes ao decorrer do tempo.

“As origens das cidades naquele tempo eram ou vindas de engenho, que eram fontes econômicas, ou vindas de missões jesuíticas, ou vindas de fortes para tentar guarnecer determinadas regiões”, explica.

"Nossos ciclos econômicos, por exemplo, como vai ser o primeiro que vai ser ligado ao gado, ele não gerará ainda um incremento ou uma tração para a Fortaleza", complementa André.

Em relação aos ciclos econômicos que marcaram (e ainda marcam até hoje) a Capital, André cita a charqueada Ação dentro da área de propriedade rural onde se produz o charque, uma carne salgada e seca ao sol. Inclui um matadouro, onde os animais eram abatidos, e o saladeiro, onde o sal era aplicado à carne fresca. A área inclui ainda galpões cobertos onde a carne salgada é exposta para o processo de desidratação que, segundo ele, desenvolveu na história cearense a “civilização do couro”.

“Isso acabou desenvolvendo, é claro, uma aparição de algumas regiões ou de algumas condições urbanísticas. O gado vai conseguir fazer com que exista atração e povoamento”, relaciona.

A questão indígena no Ceará acaba sendo muito importante, pois deu origem a novos biótipos. O povo é originário da miscigenação com brancos e indígenas.

"O indígena trabalhou como vaqueiro, muito em algumas áreas fazendárias, porque os ciclos econômicos do Ceará não requeriam muita mão de obra escrava. É por isso a nossa precocidade na abolição."

Ele continua: "Então, eles praticamente fizeram as técnicas da salgagem da carne. Nós percebemos uma atuação muito constante. Isso é muito contado inclusive nas obras alencarinas".

A população indígena no Estado foi um elemento crucial para a formação da nossa sociedade.

André também cita a condição urbanística de Fortaleza, onde a formação da cidade se parece com um tabuleiro de xadrez. O responsável pelo conjunto é o arquiteto Adolfo Herbster.

"A cidade de Fortaleza é muito boa de se andar. É aquela rua que cruza com a outra que cruza com a outra. Então, isso é um resultado de um investimento de classe rica". De acordo com ele, o feito deixa a Capital com aspecto da Belle Époque, que ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX.

Do Marco Zero, na Barra do Ceará, até as Dunas da Sabiaguaba, Fortaleza é marcada por diferenças sociais.

Para Airton de Farias, historiador e um dos autores do livro ‘Fortaleza: uma breve história’ (2012), a história que precede a criação da Capital Alencarina, não tem o propósito de deixar lição a ninguém.

“É uma Cidade muito complexa, muito contraditória (...) Existem várias contradições sociais e econômicas, né? Então Fortaleza tem muitos desafios pela frente”.

“O que você pode entender é que esse passado de contradições ele continua presente ainda hoje”, finaliza Airton.

Cronologia da criação de Fortaleza

A cronologia que antecede a criação de Fortaleza até os tempos atuais é marcada por acontecimentos importantes, que moldaram toda uma sociedade. Confira abaixo alguns pontos:

1603 : Primeira tentativa oficial de colonização portuguesa no Ceará, por meio da expedição comandada por Pero Coelho de Sousa, que constrói o Fortim de São Tiago às margens do rio Ceará.



: Primeira tentativa oficial de colonização portuguesa no Ceará, por meio da expedição comandada por Pero Coelho de Sousa, que constrói o Fortim de São Tiago às margens do rio Ceará. 1607 : Tentativa de colonização e catequização dos povos indígenas pelos padres jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueiras.



: Tentativa de colonização e catequização dos povos indígenas pelos padres jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueiras. 1612 : Martim Soares Moreno, em aliança com os índios potiguares liderados por Jacaúna, ergue o Forte de São Sebastião às margens do rio Ceará.



: Martim Soares Moreno, em aliança com os índios potiguares liderados por Jacaúna, ergue o Forte de São Sebastião às margens do rio Ceará. 1637 - 1649 : Domínio holandês: em 1649, é construída pelos holandeses a Fortaleza de Schoonenborch, base do futuro Forte de Nossa Senhora da Assunção.



: Domínio holandês: em 1649, é construída pelos holandeses a Fortaleza de Schoonenborch, base do futuro Forte de Nossa Senhora da Assunção. 1654 : Os portugueses, liderados pelo capitão-mor Álvaro de Azevedo Barreto, expulsam os holandeses e renomeiam o forte como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção.



: Os portugueses, liderados pelo capitão-mor Álvaro de Azevedo Barreto, expulsam os holandeses e renomeiam o forte como Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. 1726 : Em 13 de abril, Fortaleza é elevada à categoria de vila com o nome de Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, por iniciativa do capitão-mor Manuel Francês. Esse ato é considerado o marco inicial da cidade.



: Em 13 de abril, Fortaleza é elevada à categoria de vila com o nome de Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, por iniciativa do capitão-mor Manuel Francês. Esse ato é considerado o marco inicial da cidade. 1799 : O Ceará se separa de Pernambuco e torna-se capitania autônoma, com sede administrativa em Fortaleza.



: O Ceará se separa de Pernambuco e torna-se capitania autônoma, com sede administrativa em Fortaleza. 1818 : É elaborado o primeiro plano urbanístico de Fortaleza, por Silva Paulet, que adota o traçado em forma de xadrez para organizar e “aformosear” a cidade.



: É elaborado o primeiro plano urbanístico de Fortaleza, por Silva Paulet, que adota o traçado em forma de xadrez para organizar e “aformosear” a cidade. 1823 : Fortaleza, após apoiar a causa da independência, é elevada por D. Pedro I à categoria de cidade, com o nome de Fortaleza de Nova Bragança.



: Fortaleza, após apoiar a causa da independência, é elevada por D. Pedro I à categoria de cidade, com o nome de Fortaleza de Nova Bragança. 1867 : Início da canalização de água potável, implantação da iluminação a gás carbônico, abertura de linhas de navios a vapor para a Europa e o Rio de Janeiro, e melhorias no porto. Era o começo da chamada “Fortaleza Belle Epoque”.



: Início da canalização de água potável, implantação da iluminação a gás carbônico, abertura de linhas de navios a vapor para a Europa e o Rio de Janeiro, e melhorias no porto. Era o começo da chamada “Fortaleza Belle Epoque”. 1875 : Elaboração de um novo plano urbanístico pelo engenheiro pernambucano Adolfo Herbster, que preserva o traçado em xadrez de Silva Paulet.



: Elaboração de um novo plano urbanístico pelo engenheiro pernambucano Adolfo Herbster, que preserva o traçado em xadrez de Silva Paulet. 1877 - 1879 : A Grande Seca do século XIX provoca êxodo rural, fome, epidemias e consolida o processo de urbanização precária em Fortaleza.



: A Grande Seca do século XIX provoca êxodo rural, fome, epidemias e consolida o processo de urbanização precária em Fortaleza. 1884 : Fortaleza antecipa-se ao restante do país e abole a escravidão no Ceará, tornando-se a primeira capital brasileira livre de pessoas escravizadas.



: Fortaleza antecipa-se ao restante do país e abole a escravidão no Ceará, tornando-se a primeira capital brasileira livre de pessoas escravizadas. 1910: Inauguração do Theatro José de Alencar, símbolo maior da cultura cearense.



Inauguração do Theatro José de Alencar, símbolo maior da cultura cearense. 1912 : Revolta popular derruba o oligarca Nogueira Accioly, conhecido como “O Babaquara”.



: Revolta popular derruba o oligarca Nogueira Accioly, conhecido como “O Babaquara”. 1915 : Nova grande seca provoca a chegada de milhares de flagelados à capital. Um deles traz o bode Yoyô, que se tornaria símbolo popular do “Ceará Moleque” e seria “eleito” vereador em 1921.



: Nova grande seca provoca a chegada de milhares de flagelados à capital. Um deles traz o bode Yoyô, que se tornaria símbolo popular do “Ceará Moleque” e seria “eleito” vereador em 1921. 1963 : Fortaleza é elevada à condição de Região Metropolitana.



: Fortaleza é elevada à condição de Região Metropolitana. 1970 - 1980 : Intensa urbanização, crescimento populacional acelerado e surgimento de grandes bairros periféricos.



: Intensa urbanização, crescimento populacional acelerado e surgimento de grandes bairros periféricos. 1989 : Maria Luíza Fontenele, eleita pelo PT, torna-se a primeira mulher a governar uma capital brasileira.



: Maria Luíza Fontenele, eleita pelo PT, torna-se a primeira mulher a governar uma capital brasileira. 2002 - 2010 : Período de crescimento econômico com importantes obras urbanas, como a implantação do Metrofor e a requalificação da orla marítima.



: Período de crescimento econômico com importantes obras urbanas, como a implantação do Metrofor e a requalificação da orla marítima. 2014 : Fortaleza sedia jogos da Copa do Mundo da FIFA, com o Estádio Castelão modernizado.



: Fortaleza sedia jogos da Copa do Mundo da FIFA, com o Estádio Castelão modernizado. 2020 : A cidade é fortemente impactada pela pandemia da COVID-19, tornando-se uma das mais afetadas do país.



: A cidade é fortemente impactada pela pandemia da COVID-19, tornando-se uma das mais afetadas do país. 2023 - atualmente: Expansão das políticas de mobilidade urbana e reconhecimento de Fortaleza como polo de tecnologia, turismo e economia criativa no Nordeste.

Leituras recomendadas