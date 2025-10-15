Passageira morre na sala de embarque de aeroporto em Fortaleza

A ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira, 15. A mulher foi atendida pela equipe médica no local, mas não resistiu

Uma passageira não-identificada morreu na tarde desta quarta-feira, 15, após passar mal na sala de embarque do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. A mulher foi socorrida pela equipe médica no local, mas não resistiu.

Em nota, o Fortaleza Airport lamentou o ocorrido e manifestou “solidariedade aos familiares e amigos da passageira”.