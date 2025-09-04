Feira de vinil na Estação das Artes tem promoção e show gratuito

Feira Mais Vinil completa três anos com edição especial no Complexo Cultural Estação das Artes

Leia também | Aves do Ceará são temas de exposição de bordados na Ceart

Evento já fixo no calendário dos amantes da música de Fortaleza, a Feira Mais Vinil celebra, em 2025, três anos de atividade com a edição especial “Azul da Cor do Mar”, no Complexo Cultural Estação das Artes .

Marcada para este domingo, 7, a partir das 10 horas, a Feira Mais Vinil comemora aniversário com promoção para os consumidores. Na ocasião, cada doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal, poderá ser trocada por 2 vinis.

Conforme informa a Estação das Artes, cada pessoa poderá fazer no máximo quatro trocas, e os discos estão sujeitos à disponibilidade. Ainda na programação do evento, o público infantil é convidado a participar da oficina de criação de gravuras que utilizam folhas naturais.

Já na atração musical, a Estação das Artes recebe apresentações do Projeto Balanço, com discotecagem dos DJs Eugênio e Rodolfo Jam, que passa pelo funk, soul, disco, MPB e jazz; e a banda Black CE, que faz o show “Tim: O Rei do Soul”.

Leia também | "Mercado de nostalgia" influencia crescimento nas vendas do vinil

