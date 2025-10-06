Ceará tem 15 em ‘lista suja’ de trabalho análogo à escravidão

Casos atualizados na nova lista culminaram com 1.530 trabalhadores resgatados desse tipo de exploração / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou nesta segunda-feira, 6, o Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão. Ao todo, são 691 nomes, incluindo 15 do Ceará. A nova versão da chamada “Lista Suja” teve a inclusão de 159 novos empregadores, sendo 101 pessoas físicas e 58 pessoas jurídicas, um aumento de 20% em relação à publicação anterior.